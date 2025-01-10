川普效應！經長：我有望爭取「非紅供應鏈」轉單、並增加對美能源採購

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日在經濟部年終記者會上表示，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可持續成長。此外，在合理商業條件下，我方將考慮增加對美國能源採購。

經濟部10日舉辦年終記者會。川普2.0勢將牽動台灣經濟發展，成為關注焦點。

為加強台美關係，降低我對美出超，郭智輝表示，為分散能源供應、確保能源安全，在合理商業條件下，我方將考慮增加對美國能源採購。川普上任後，增加石油及頁岩油的供應，可望降低中下游石化業原料成本，國際石化能源價格下降，也可以減緩全球通膨。

川普提高關稅及防堵中國大陸高科技，郭智輝認為，台灣會有一些轉單效應。他表示，除了台商回台投資外，台灣半導體製造無法取代，此外，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可持續成長。