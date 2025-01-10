助獨立遊戲開發 數發部提供百萬研發資金

數發部數位產業署盼提升台灣獨立遊戲開發能量，公告「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」，藉由獎勵方式，為遊戲團隊提供不同階段的研發資金。其中，產品化加值計畫總獎勵金最高為新台幣400萬元，開發獎勵計畫最多提供160萬元。

數發部數產署指出，獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫中，內容針對前期研發階段的「開發獎勵計畫」，以及推進上市階段的「產品化加值計畫」，希望強化台灣原生創作內容產製，提高市場能見度，受理申請到2月14日止。

數產署表示，開發獎勵計畫主要希望協助開發團隊籌措前期資金，加快內容產製，因此只開放給新開發或開發中的計畫。審查重點包含遊戲風格與敘事、市場創新性與開發時程等，共提供8個獎勵名額，根據審查結果評比，團隊分別可獲得160萬元、130萬元、100萬元不等的獎勵金。

此外，數產署提到，產品化加值計畫則取1到2名獎勵，主要審查重點包括加值內容規劃、商業模式可行性等，總獎勵金最高為400萬元。

數產署官員說明，扶植台灣獨立遊戲產業，除了補助多家台灣原創的獨立遊戲廠商外，也持續協助台灣遊戲行銷，盼讓遊戲產業持續茁壯。