快訊

逃亡24年！資深角頭「陳老師」討債奪命 士林地院一審判15年

被當人類地雷探測器！ 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

鬼鬼吳映潔無預警未婚當媽！ 陸網熱搜「一面倒留言」四個字

助獨立遊戲開發 數發部提供百萬研發資金

中央社／ 台北10日電

數發部數位產業署盼提升台灣獨立遊戲開發能量，公告「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」，藉由獎勵方式，為遊戲團隊提供不同階段的研發資金。其中，產品化加值計畫總獎勵金最高為新台幣400萬元，開發獎勵計畫最多提供160萬元。

數發部數產署指出，獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫中，內容針對前期研發階段的「開發獎勵計畫」，以及推進上市階段的「產品化加值計畫」，希望強化台灣原生創作內容產製，提高市場能見度，受理申請到2月14日止。

數產署表示，開發獎勵計畫主要希望協助開發團隊籌措前期資金，加快內容產製，因此只開放給新開發或開發中的計畫。審查重點包含遊戲風格與敘事、市場創新性與開發時程等，共提供8個獎勵名額，根據審查結果評比，團隊分別可獲得160萬元、130萬元、100萬元不等的獎勵金。

此外，數產署提到，產品化加值計畫則取1到2名獎勵，主要審查重點包括加值內容規劃、商業模式可行性等，總獎勵金最高為400萬元。

數產署官員說明，扶植台灣獨立遊戲產業，除了補助多家台灣原創的獨立遊戲廠商外，也持續協助台灣遊戲行銷，盼讓遊戲產業持續茁壯。

數發部 新台幣

延伸閱讀

文化部媒合27團隊進駐場館 總補助達1600萬元

NBA／湯普森只得3分末節被冰 獨行俠主帥：要明白我們是團隊

女童5歲洗腎、6歲心臟衰竭 高雄長庚移植團隊讓她重生

習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機...

川普批風電是垃圾 經長：2050年淨零碳排是全球共識

美國總統當選人川普近日抨擊風力發電如同垃圾，經濟部長郭智輝今天表示，全球共識仍是2050年達成淨零碳排，川普的總統任期僅...

川普效應！經長：我有望爭取「非紅供應鏈」轉單、並增加對美能源採購

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日在經濟部年終記者會上表示，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可...

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。