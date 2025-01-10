川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，航太產業加強與美國合作。他表示，未來我產業海外布局將著重美國、日本、德國及菲律賓等國，以大帶小，形成產業聚落。

經濟部舉辦年終記者會。郭智輝談及今年工作展望，特別提到促成台美日半導體供應鏈合作。他表示，今年第1季或第2季將在日本九州福岡設置具有官方色彩的服務公司，也會簽署保護我商的相關的協議，服務進駐熊本的產業園區業者。繼半導體之後，台日合作下一個產業鎖定AI及無人機，無人機研發中心將移到日本。

在投資美國方面，郭智輝表示，今年持續參加美國「Select USA」，向美宣傳境外關內，並協助台商赴美投資。他表示，台商必須體認要面對的是美國提高關稅大環境，供應鏈將會往美國移動，包括ICT及汽車零組件業；此外，他指出，台美科技有許多交流，航太供應鏈應可在美國發展，航太研發中心也會移到美國。

在海外布局方面，亦即郭智輝所說的「境外關內」，將以美國、日本、德國、及菲律賓等四個國家為主，並且促成台美日半導體供應鏈合作，美日在半導體設備及材料具世界一流競爭力，藉由台灣半導體技術優勢，共同推動技術創新及大規模量產。

其中，德國是以台積電（2330）德國廠為核心，與波蘭、捷克形成歐洲晶片三角發展半導體產業聚落，經濟部已在捷克設立台灣貿易投資中心。至於菲律賓，郭智輝表示，鎖定在呂宋島北部，土地面積大，我方盼投入基礎建設及電力建設，投資菲律賓「緊鑼密鼓」計畫中，最後再報行政院。