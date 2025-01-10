凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，經濟部一定盡快提檢討報告，因是民生重大議題，會在3個月內提出方案。原則上希望對一般家庭用水不要影響太大，用水量大者調較多，亦即依據用水量分級調整，預計3個月內提出水價調整方案。

卓榮泰日前表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。郭智輝昨日表示，院長有此交代但不代表馬上調水價，各位可以放心，經濟部將提出建議方案。

至於何時端出方案，郭智輝表示，雖然卓榮泰並未指示明確時程，經濟部擬在3個月內提出水價調整方案。

郭智輝表示，國內水價已31年沒漲價，且為全球最便宜，但成本越來越高，現在自來水普及率達95%，持續提升普及率需要高昂成本，例如海水淡化成本1噸就要100元，卻只能賣10元。

郭智輝舉例，對比礦泉水1公升賣20元，1噸水為1000公升若裝成礦泉水，1噸水可賣2萬元。

至於水價如何調整？郭智輝表示，希望不要影響一般用水戶太多，用水較多的調整較多，例如法國等先進國家都有依照用水量、水質差異分級做法，但尚須進一步研擬。