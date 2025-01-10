快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國內水價31年未調整。示意圖／ingimage
國內水價31年未調整。示意圖／ingimage

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，經濟部一定盡快提檢討報告，因是民生重大議題，會在3個月內提出方案。原則上希望對一般家庭用水不要影響太大，用水量大者調較多，亦即依據用水量分級調整，預計3個月內提出水價調整方案。

卓榮泰日前表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。郭智輝昨日表示，院長有此交代但不代表馬上調水價，各位可以放心，經濟部將提出建議方案。

至於何時端出方案，郭智輝表示，雖然卓榮泰並未指示明確時程，經濟部擬在3個月內提出水價調整方案。

郭智輝表示，國內水價已31年沒漲價，且為全球最便宜，但成本越來越高，現在自來水普及率達95%，持續提升普及率需要高昂成本，例如海水淡化成本1噸就要100元，卻只能賣10元。

郭智輝舉例，對比礦泉水1公升賣20元，1噸水為1000公升若裝成礦泉水，1噸水可賣2萬元。

至於水價如何調整？郭智輝表示，希望不要影響一般用水戶太多，用水較多的調整較多，例如法國等先進國家都有依照用水量、水質差異分級做法，但尚須進一步研擬。

卓榮泰 水價 經濟部

延伸閱讀

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

郭智輝掛保證中鋼（2002）占股50％的「台智電不會虧損」 網全怒了：都靠全民買單

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

廠商調薪又發獎金 去年前11月實質總薪資創六年新高

主計總處10日發布2024年前11月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,076元，年增0.55%，增幅為近四年同期最...

2024年前11月實質總薪資年增1.99% 寫6年新高

通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資...

高通案234億罰鍰換投資7億美元 洪財隆揭露高通和解案內幕

立法院即將審議公平會新任委員提名權，提名續任的公平會委員洪財隆日前被在野立委點名，指其在全聯併大潤發案及高通和解案有問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。