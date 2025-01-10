快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

台電累虧4200億 經長盼立院同意撥補2000億穩定財務

中央社／ 台北10日電

經濟部長郭智輝今天表示，截至去年底，台電累虧超過新台幣4200億元，亟待2000億元撥補穩定財務，否則只能持續舉債；他強調，台電、中油肩負民生物價任務，盼立院、外界給予更多支持，以穩健營運。

經濟部今天舉行年終記者會，媒體關切台電、中油財務如何拯救。郭智輝表示，財務攸關管理，台電會進行財務改善並持續開源，包含擴大綠電銷售、辦理資產活化、精進燃料採購策略等；中油部分，則盼合理調整國內油氣價格，以反映進口成本，若中油營運狀況持續惡化，也需向政府爭取財務協助。

郭智輝不諱言，截至去年底，台電累虧超過4200億元，無法單靠台電彌平，亟待2000億元補助穩定財務。台電、中油肩負民生物價任務，期盼外界給予更多支持，以穩健營運，提供民生所需服務。

媒體詢問，若無法取得補貼，民生電價恐需調漲，郭智輝重申，電價非經濟部可決定，而是由電價費率審議會做出決議。

「最好的方法是立法院同意」，郭智輝強調，若無法獲得撥補，負債高懸在那，恐怕除舉債之外，沒什麼其他太好的方法，會努力讓立法院了解狀況、同意撥補。

至於今年供電情況，台電發言人蔡志孟表示，預期今年用電尖峰負載4206萬瓩，夜尖峰負載3831萬瓩，台電已規劃新增再生能源及新機組，包含大潭7號機、興達新1、2號機及台中新1號機（合計481.3萬瓩）陸續上線，經評估日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，確保供電穩定。

台電補充，今年興達新1、2號機及台中新1號機將如期上線，扣除核三2號機、長生2號機及麥寮3號機後，累計淨新增約190萬瓩供電能力，可滿足用電需求。

此外，核廢處理方面，蔡志孟說明，經濟部已於去年5月訂定「經濟部放射性廢棄物處置專案辦公室設置要點」，持續蒐集先進國家執行經驗及參考國際原子能總署（IAEA）指引，廣納各界意見，推動「高放射性廢棄物最終處置場址選址條例」立法作業。

中油 台電 經濟部

延伸閱讀

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

郭智輝掛保證中鋼（2002）占股50％的「台智電不會虧損」 網全怒了：都靠全民買單

輝達台灣總部傳相中台電土地 緊鄰研發中心、基地面積3公頃

黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

廠商調薪又發獎金 去年前11月實質總薪資創六年新高

主計總處10日發布2024年前11月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,076元，年增0.55%，增幅為近四年同期最...

2024年前11月實質總薪資年增1.99% 寫6年新高

通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資...

高通案234億罰鍰換投資7億美元 洪財隆揭露高通和解案內幕

立法院即將審議公平會新任委員提名權，提名續任的公平會委員洪財隆日前被在野立委點名，指其在全聯併大潤發案及高通和解案有問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。