經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然有交待，但不代表馬上就會調漲水價，「各位可以放心，我們會做一些調適」，一般用戶的用水不會受到太多影響。

卓榮泰日前在行政院會上表示，合理的水價是國家與人民必須勇於面對的問題，要求經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

經濟部10日舉行年終記者會，郭智輝說明水價目前檢討情形，他說，水價已經31年沒有調整，因此台灣的水價現在是全世界最便宜，但現在自來水的成本已愈來愈高，以澎湖海水淡化廠為例，淡化1公噸海水成本是100元，但卻只能賣10元。

郭智輝表示，雖然院長交待檢討水價，但不代表馬上調漲水價，經濟部會做出一些調適，「讓一般住戶的用水價格，不會受到太多影響」，但如果是用水較多的用戶，水價可能就會調高，但目前方案還在研擬，如何反應自來水成本，需要更多計算與模擬。

台水公司多次反應水價應該調漲的心聲，但難獲立法院支持。台水指出，110年台灣平均家戶水價為9.24元（台水每度9.84元、北水每度8.64元），排名世界第三低，台水統計，水價平均占家庭消費支出0.31％，每人每日水費平均約3元。

台水認為，長期以來民眾並未養成節約用水的習慣，主要是因為政府基於照顧弱勢族群及維護民眾本生活所需的考量下，長期採取低水價政策，容易造成民眾不知珍惜水資源，使水資源無法有效利用；影響水價因素，除了用水量，還包括穩定的水質、充足的水壓、以及合理的水權使用。水價應有能反映成本的機制，有助於導正國人正確的用水觀念，提升用水效率。

台水公司113年至10月止虧損29億元，主要是受到連續3年電價調漲及利率高檔增加動力費及利息支出的影響，114年預計總收入328.95億元，總支出388.29億元，虧損預計超過59億元，主要是售水收入減少，但動力費、外包費、利息及折舊等費用增加。