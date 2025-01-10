快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

去年11月電子零組件加班工時為44年次高 預期12月仍高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處10日發布2024年11月製造業加班工時17.4小時，為近八年來同月次高。其中，半導體所屬的電子零組件業11月加班工時更高達26.2小時，是44年來次高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，製造業加班工時持續處於偏高水準，主因人工智慧、高效能運算需求仍強，帶動我電子產品生產動能，12月又是歐美消費旺季，因此出口相當暢旺，預期12月加班工時仍然會很高。

在受僱員工方面，主計總處資料顯示，2024年11月底全體受僱員工人數850.2萬人，月增1.6萬人，其中製造業增加5,000人最多，住宿及餐飲業、支援服務業亦均增3,000人，藝術、娛樂及休閒服務業則減1,000人，若與2023年同月底比較，亦增6萬人。

不過，2024年11月底製造業受僱員工人數卻仍是呈現年減情形。對此，譚文玲坦言，確實是受到傳產的影響。

譚文玲指出，製造業受僱員工人數自2023年下半年起至2024年上半年的年減幅度都滿大，最高時有近5萬人左右，直到去年初則是年減約4.2萬人，一直到去年11月年減幅才縮小至1萬人。但若觀察細部產業，傳產受僱員工人數確實是比較明顯的減少，而電子零組件製造業受僱員工人數則是呈現年增，「和出口反映一致」。

譚文玲還提到，雖然整體出口、加班工時表現亮眼，但細看製造業各業別，仍存在景氣不均衡的現象，相較高科技產業，傳產稍微差一些，以受僱人數來看，也呈現減少。

工時 製造業

延伸閱讀

士電營收／積極趕工！12月衝34億元 去年全年350億元創新高

大同營收／12月42.8億元、月增5.7% 為半年來最佳

金控2024年獲利寫新高 富邦金連16年坐穩每股獲利王

四大壽險犀利 獲利倍數成長

相關新聞

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

高通案234億罰鍰換投資7億美元 洪財隆揭露高通和解案內幕

立法院即將審議公平會新任委員提名權，提名續任的公平會委員洪財隆日前被在野立委點名，指其在全聯併大潤發案及高通和解案有問題...

廠商調薪又發獎金 去年前11月實質總薪資創六年新高

主計總處10日發布2024年前11月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,076元，年增0.55%，增幅為近四年同期最...

2024年前11月實質總薪資年增1.99% 寫6年新高

通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資...

農曆春節長達9天 勞工出勤薪資算法一次看

今年農曆春節總共有9天，勞動部今天提醒，除夕、大年初一到初三都是國定假日，雇主應給假、給薪，雇主若徵得勞工在國定假日或休...

經濟部新政次出爐 郭智輝宣布由貿易署長江文若接任

經濟部長郭智輝在年終記者會宣布，由現任貿易署長江文若接任經濟部政務次長。江文若曾任經濟部國際合作處長、商業司長，也待過經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。