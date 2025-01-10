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卓榮泰指示檢討水價 郭智輝：3個月內提調整方案

中央社／ 台北10日電

國內水價已31年未調，行政院長卓榮泰指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝今天表示，台水將研究依據用水量分級銷售，預計3個月內提出水價調整方案。

為達成先進國家漏水率10%目標，行政院長卓榮泰指出，已核定未來8年再投入新台幣807.7億元，力拚民國120年時，漏水率降至10%目標。卓榮泰也表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。

媒體報導，據了解，考量近年通膨因素，水價漲幅將高過舊有版本，級距預估從4級調高到7級，從50度以上起漲，平均漲幅上看4成。台水僅表示，待經部指示後，會進行綜合評估。

經濟部今天舉行年終記者會，郭智輝被問及此事回應，國內水價已31年沒漲價，且為全球最便宜，但成本越來越高，現在自來水普及率已到95%，持續提升普及率所需成本高昂，例如海水淡化成本1噸就要100元，卻只能賣10元。

郭智輝更舉例，1噸水為1000公升，對比礦泉水1公升、1瓶20元，若裝成礦泉水，1噸水可賣2萬元。

郭智輝表示，「院長有此交代但不代表馬上調水價，各位可以放心」，經濟部將提出建議方案，希望不要影響一般用水戶太多，或許也可進行分級銷售，例如法國等先進國家都有依照用水量、水質差異分級做法，但一切尚須相關計算模擬。

至於何時端出方案，郭智輝說明，雖然卓榮泰並未指示明確時程，經濟部盼3個月內提出水價調整方案。

卓榮泰 水價 經濟部

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