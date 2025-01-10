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AI暢旺 2024年11月電子零組件加班工時逾44年次高

中央社／ 台北10日電

主計總處今天公布2024年11月工業及服務業薪資統計，全體受僱員工薪資穩定成長，值得注意的是，製造業當中的電子零組件業，因AI需求熱絡、歐美旺季將至雙因素影響下，生產動能強勁，推升加班工時達26.2小時，創逾44年次高紀錄。

主計總處統計，去年11月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬6667元，年增3.04%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數為5萬5512元，年增6.00%。

AI需求大爆發，去年出口締造亮眼成績，從主計總處數據也可印證相關產業景氣火熱。主計總處統計，加班工時方面，去年11月製造業加班工時達17.4小時，寫下8年次高紀錄，僅次於去年10月的17.5小時；其中電子零組件業加班工時更衝上26.2小時，為逾44年來的次高紀錄，同樣只低於去年10月的27.1小時。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年10月受到颱風侵台、工作天數減少的因素影響，製造業得靠加班因應訂單，加班工時因此飆高，到了11月，加班工時續處高位，則是因需求熱絡，除了人工智慧（AI）、高效能運算持續發展，12月是歐美銷售旺季，均使電子產品生產動能強勁。

雖然整體出口、加班工時表現亮眼，細看製造業各業別，仍存在景氣不同調的現象。譚文玲坦言，相較高科技產業，傳產稍微差一些，以受僱人數來看，也呈現減少。

加班費 工時

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