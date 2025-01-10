廠商調薪又發獎金 去年前11月實質總薪資創六年新高

主計總處10日發布2024年前11月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,076元，年增0.55%，增幅為近四年同期最高，且已連八個月正成長，代表薪資成長連八月追上通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，2024年前11月實質總薪資平均數56,614元，年增率達1.99%，僅管去年全年通膨率再踩紅線，超過2%通膨警戒線，但由於廠商調薪及業績好獎金發得多，因此去年前11月實質總薪資增幅，創近六年同期最高。

值得注意的是，去年前11月全體受僱員工薪資低於平均數員工比率69.24%，雖略低於去年前十月的69.26%，但仍屬偏高。對此，譚文玲說明，主因今年電子業景氣轉好，高薪把平均數拉高，使得薪資處於平均數以下的占比偏高。

觀察行業別，去年前11月經常性薪資平均低於整體平均者包括住宿及餐飲34,347元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）35,764元、製造業44,249元、批發及零售業45,768元。

至於高於整體平均的行業，則有專業科學及技術服務業56,802元、出版影音及資通訊業67,480元、金融及保險業69,643元，還有製造業當中的電子零組件製造業55,349元。

觀察中位數，主計總處指出，去年前11月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,411元；受僱員工人數較多的製造業為35,516元，其中電子零組件製造業為45,344元；出版影音及資通訊業51,638元、金融及保險業56,377元，則相對較高。

若觀察經常性薪資平均數變動情形，去年前11月各行業則均較2023年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增5.79%，運輸及倉儲業、批發及零售業亦分別年增3.54%、3.42%。

總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，年增9.62%，製造業亦增4.92%，其中電子零組件製造業增加8.35%。