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嘉縣府與文化策進院簽MOU 引進資金助產業發展

中央社／ 嘉義縣10日電

嘉義縣府與文化內容策進院今天簽合作意向書（MOU），將引進國發基金與科技大廠資源，支持在地文化產業、青創團隊，在嘉縣將成為農工科技大縣的關鍵時刻，攜手共創未來。

合作簽署MOU記者會在蒜頭糖廠「文化科技創新基地」舉行，由文策院董事長蔡嘉駿、嘉義縣長翁章梁代表簽署，並邀集在地新創團隊，大埔精密工業園區、嘉義大學、中正大學及南華大學等產官學代表參與。

蔡嘉駿接受媒體聯訪表示，今年爭取到百億國發基金供文策院運用，投資類型涵蓋音樂、表演藝術、出版、遊戲、漫畫、文化科技、影視創作等，目的是協助文化產業發展，提升品質與規模。

蔡嘉駿強調，除了引進國發基金幫助嘉義縣，也可以媒合科技大廠來幫助在地文化業者商業化發展；嘉義縣即將成為農工大縣，在這個關鍵時刻，文策院將提供更多資源與嘉義縣共創未來。

翁章梁說，縣府勞青處、經發處、新聞行銷處、文觀局這4個局處的規劃案及計畫，與文策院是可以合作的，包括「獎勵影視拍攝補助計畫」、「青年孵化讚」平台及「文化科技創新基地」，都可結合文策院資源推動。

嘉義 影視 文策院

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