高通案234億罰鍰換投資7億美元 洪財隆揭露高通和解案內幕

立法院即將審議公平會新任委員提名權，提名續任的公平會委員洪財隆日前被在野立委點名，指其在全聯併大潤發案及高通和解案有問題，將「嚴格檢視」，洪財隆今天接受媒體訪問指出，高通案原本雖被公平會開罰234億元，但已透過行政訴訟申訴，罰鍰尚未定案，他主張加碼投資台灣至少7億美元，事後證明高通投資金額已超過14億美元，對台灣半導體產業幫助甚大。

洪財隆之前列席立院經濟委員會審查人事權時，被爆在全聯併購大潤發結合案，另外要求全聯每年捐款3億元，涉及違反不當聯結原則；另在2017年美商高通專利案，公平會原本裁罰新台幣234億元罰鍰並要求改正違法行為，後來卻在2018年8月與高通達成訴訟上和解，高通承諾在台進行5年產業投資方案，投資7億美元，洪財隆是當初主張和解派重要委員。

洪財隆今天接受自由時報「官我什麼事」節目訪問，還原當初高通和解案始末。他說，當時他剛上任公平會委員，公平會做成234億裁罰後，高通向經濟部智慧財產法院提出訴訟，因為自己主要專長是法律與經濟學，從經濟角度認為這樣下去對台灣不一定有利，因而主張和解。

他說，主張和解理由有二，一是高通行為屬於新型態的專利行為，在手機上有上千種專利，與一般專利不同，認定相當複雜，學界也是眾說紛紜，本身就有很大爭議過程，例如高通雖被美國聯印交易委員會（FTC）起訴，但上訴後勝訴，可見是有爭議。

其二，高通有一些核心商業模式，例如沒有契約就沒有晶片，或是高通稅、整季計價等，畢竟高通是全球無線通訊龍頭，是開路先鋒，商營模式不可能因為台灣處分而改變，難道公平會要一直處分，罰到高通離開台灣為止？如此魚死網破，對台灣產業未必有利。

洪財隆舉例，高通案一直走下去曠日廢時，例如南韓也在2016年處罰高通，但到現還在打官司。因此對於有人說公平會和解造成國庫損失234億，洪財隆並不認同，他說，裁罰高通234億元，是尚未決定的利益，因為還未到終局訴訟，要終局結束，才能確定國庫否有234億收入，何況訴訟很反覆且漫長。

洪財隆強調，如果與高通和解，高通行為改變之外，還可以加碼投資台灣，最後要求高通五年內加碼投資台灣7億美元，事後證後高通在2023年在台已投資超過14億美元，而且這只是帳面投資，高通後來在新竹竹科設立全球第一個海外研發中心，還有很多中心，例如智慧研發及多媒體研發中心，5G毫米波測試中心，除聘用超過一千個以上高階工程人員外，5G毫米波也幫助國內半導體進行測試，讓廠商產品可以賣到海外去，對台灣產業助益很大。