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工讀生春節打工 勞動部提醒投保勞就保規定

中央社／ 台北10日電

農曆春節將來臨，許多商家因節慶需求招募臨時人員，勞動部今天說，只要是受僱在登記有案單位的勞工，不論工時長短，雇主都必須依規定為勞工投保勞保、就保及災保等。

勞動部今天說明春節出勤以及加保等相關規定，提醒雇主遵守法令。

勞動部勞工保險局局長白麗真指出，許多商家因應春節採買人潮，會增聘許多臨時工，但不論臨時工工作時數長短，只要是受僱於於登記有案單位的勞工，雇主都須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。

白麗真說，事業單位只要僱用1名勞工，包含工讀生及部分工時人員，就是就業保險及災保的強制投保單位，都必須在勞工到職當天申報參加就保及災保，並可自願參加勞保；如果是僱用員工5人（含）以上者，則應申報勞工參加勞保、就保及災保。

白麗真強調，雇主依規定為勞工申報加保，當勞工發生保險事故時，就可即時獲得相關保險給付保障，若真的不幸發生職業災害，也可分攤雇主勞動基準法的職業災害補償責任，有效降低勞資爭議。

許多商家在春節前會延長營業時間到晚上，勞工也可能在夜間才到職，白麗真提醒，如果是這種情況，雇主可以在勞工到職當日透過勞保局e化服務系統申報加保，也可以用寄送加保表方式申報加保，若投保單位來不及在勞保局或郵局營業時間內寄送加保表，可在表上備註說明，並檢附夜間到職的出勤紀錄，在下一上班日寄送加保表。

白麗真呼籲，雇主千萬不可以因勞工為工讀生、兼職或臨時人員，就誤以為可以不參加勞保、就保及災保，雇主如果沒有依規定為其所屬勞工加保將可開罰，提醒雇主留意。

勞動部政務次長李健鴻強調，春節期間有許多商家因為業務需求會開業，也提供工作機會給勞工，但仍必須提醒，不論僱用時間多長、多久，都一定要遵守工時、加保等法令，避免被開罰。

保險 春節 雇主

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