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農曆春節長達9天 勞工出勤薪資算法一次看

中央社／ 台北10日電
圖為上班族示意圖。聯合報系資料照
圖為上班族示意圖。聯合報系資料照

今年農曆春節總共有9天，勞動部今天提醒，除夕、大年初一到初三都是國定假日雇主應給假、給薪，雇主若徵得勞工在國定假日或休息日出勤工作，應依法給付。

根據政府行政機關辦公日曆表，今年農曆春節為1月25日至2月2日、長達9天，勞動部今天說明春節勞工出勤及工資給付相關規定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，不少民間企業有比照政府行政機關辦公日曆表出勤狀況，企業如果是週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，要比照政府機關出勤，可透過8週彈性工時實施，將2月8日的原定休息日與1月27日的原定工作日對調，形成9天連假。

經調整，勞工春節的假期性質就會是1月25日為休息日、26日為例假日、27日為休息日、28日至31日為國定假日、2月1日為休息日、2月2日為例假日。

若比照政府機關休假，而勞工在春節期間出勤，薪資該怎麼算。黃維琛解釋，雇主如有需要勞工在春節連假期間加班，農曆除夕、大年初一至初三、也就是1月28日至31日都是國定假日，雇主應依「勞動基準法」規定給假並給薪。

而勞工若在休息日出勤，則必須依勞動基準法中休息日出勤加給規定計算，規定為前2小時是1又1/3，後6小時為1又2/3的方式給薪；至於例假日部分，除非有天災、事變或突發事件，否則雇主不能讓勞工在例假日出勤工作。

黃維琛提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日都不見是排定在週六及週日，且國定假日補假日期也有所不同，個案上仍有差異，雇主仍應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。

黃維琛也說，過去曾有違法案例樣態包含雇主認為工讀生不是正職職員，所以不給加倍工資，但其實這是違法的，即便是工讀生，只要在國定假日出勤就一定要給加倍工資，提醒雇主若沒有依照規定，開罰為新台幣2萬到100萬，情節嚴重更可以加重50%，最高到150萬。

國定假日 春節 雇主

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