彭啟明：碳交易與金融手段 可為弱勢企業提供減碳支持

2030自主減碳目標提高，環境部長彭啟明10日指出，會調整主要有四大因素，因應國際政經新局勢，對氣候議題的可能變化、全球最新氣候科技的瓶頸與突破、國內科技產業發展及AI用電需求、因應財劃法修正後，氣候資金投入的不確定性。此外，目前碳費每噸300元，彭啟明也提到目前正在研議透過碳交易與金融手段，為弱勢企業提供支持，同時提升碳費水平，以引導企業進行更深層的轉型。

彭啟明今日出席「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」時提到，自己就像是內閣中的「環團」角色，負責在部門間協調與妥協，以實現2030年與2035年的減碳目標。

彭啟明說，總統府與行政院對淨零轉型設立了三大目標，但要實現這些目標並不容易。政府成立「永續長聯盟」，希望透過跨部門合作，逐步掌握碳排放現況，並積極推動行動。然而，從2030年的「28±2％」數字目標到更遠的2035年規劃，每一步都充滿挑戰。他坦言，目前雖與2030年目標有些距離，但政府將全力以赴，確保能逐步達成。

在減碳規劃中，部門間的分工與協調至關重要。彭啟明表示，製造業需承擔18%的減碳責任，而能源業的轉型也需全面落實。他強調，這些挑戰並非簡單喊口號，而是必須考慮政府財政與社會接受度的現實情況。

彭啟明也提到，亞洲各國減碳競賽激烈，台灣的目標是緊追日本，並超越韓國。他坦承，台灣起步稍晚，但也因此能從其他國家的經驗中學習，減少試錯成本。在技術層面，政府對碳捕集與封存（CCS）等氣候科技抱有期望，希望未來能突破現有瓶頸，進一步提高減碳效率。然而，他也坦言，這些技術仍充滿不確定性，未來的成果有待觀察。

至於這次從±1%變成±2％彭啟明提到，主要是因應國際政經新局勢，對氣候議題的可能變化、全球最新氣候科技的瓶頸與突破、國內科技產業發展及AI用電需求、因應財劃法修正後，氣候資金投入的不確定性等四大因素。

此外，碳費問題也成為另一個焦點，目前台灣的碳費定為每噸300元，彭啟明也認同此數字不足以應對淨零需求，政府正在研議透過碳交易與金融手段，為弱勢企業提供支持，同時提升碳費水平，以引導企業進行更深層的轉型。

針對外界關心的減碳目標透明度問題，彭啟明解釋，減碳目標的制定不僅基於科學數據，還涉及多方協商與平衡，這些數字可能並非完美，但政府會以專業的態度檢視其合理性，確保政策能兼顧產業結構、能源供需與國家安全。他強調，政府推動淨零轉型的過程中，內部討論激烈，但最終目的是要以公開透明的方式與社會溝通，獲取公眾支持，共同實現減碳目標。