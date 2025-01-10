鄭麗君：溫管、綠色基金將引導民間投資 促進淨零轉型

行政院副院長鄭麗君10日指出，行政院正在積極針對2030年、2032年及2035年的減碳目標提出全新規劃，先前也已經公布2030年減碳目標已提升至28%±2%，未來，政府將陸續公佈2032年及2035年的減碳新目標，並通過多場公聽會廣納民意，確保行動計畫周延完善。另外也將透過溫管基金及綠色成長基金將引導民間投資，促進淨零轉型所需的資金規模。

鄭麗君今日出席「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」時指出，隨著全球邁向2050年淨零轉型的腳步，台灣在國際氣候行動中持續展現承諾。行政院於近期針對2030年、2032年及2035年的減碳目標提出全新規劃，顯示國家在能源轉型與氣候行動上的積極態度。

鄭麗君說，近期行政院與相關部會密切合作，檢視台灣2030年的減碳目標，近期也針對原定於2022年提出的「2030年減碳目標24%±1%」，提升至28%±2%。未來，政府將陸續公佈2032年及2035年的減碳新目標，並通過多場公聽會廣納民意，確保行動計畫周延完善。

至於要如何減碳，鄭麗君說，淨零轉型的行動計畫涵蓋能源、運輸、農業、環境、住商及製造六大部門。在能源方面，台灣計劃大幅推進再生能源發展，包括加速太陽光電與離岸風電建置、盤點地熱潛力及發展小水力。運輸部門則以商用車輛電動化為核心，並推動永續航空燃料的研發與應用。

在農業與環境方面，鄭麗君說，政府提出「低碳永續農業」與「資源循環」計畫，提升生態韌性，形塑綠色生活方式。住商部門則從推廣綠建築邁向淨零建築，製造部門亦加大國營企業的減碳力度，中鋼（2002）及中油等公司將領導執行旗艦計畫。

此外，鄭麗君也提到，為推動全面性轉型，政府制定五大創新支柱，包括科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適及綠領人才培育。科技方面，國科會領導專家小組提供技術支持；金融領域則透過綠色及轉型金融方案，引導資金投入低碳產業；環境部正在建立碳交易制度，與國際接軌。也將法規盤點與修訂將提供氣候治理的法治架構，而「綠領人才」計畫目標至2030年培育8萬名專業人才，支撐淨零轉型需求。

鄭麗君強調，綠色支出將成為未來財務規劃的核心，政府已建立綠色公共工程及採購指引，計劃於2030年達成10%的綠色採購比例。同時，溫管基金及綠色成長基金將引導民間投資，促進轉型所需的資金規模。

對於公正轉型，鄭麗君也說，淨零轉型不僅是政府的責任，也需要全民共同參與。「歷史需要百人各跨一步，而非一人獨走百步」，政府將透過參與式治理，鼓勵更多社會對話與公民參與，實現中央與地方攜手合作，確保轉型過程中不遺落任何人。未來，台灣將持續以實際行動支持全球氣候目標，展現與國際接軌的決心，邁向更永續的未來。