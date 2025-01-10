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勞動部明定外籍漁工工作範圍 不得分切陳列漁獲

中央社／ 台北10日電

外籍漁工從事海洋漁撈工作時工作範圍廣，勞動部近日核釋，明定外籍漁工可從事的範圍包含在漁船上協助航行等，但不包括漁獲物販售等分切、陳列標價等行為。

近年常有漁船要求外籍漁工協助加工處理、陳列標價漁獲等引發爭議，勞動部近期邀集農業部漁業署、地方政府等討論，並於近日發布核釋，明定外籍漁工從事海洋漁撈的工作範圍。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國告訴中央社記者，外籍漁工海洋漁撈工作範圍從民國99年發布後就未更動，歷經多年時間實需調整，以符合現今時空背景等。

蘇裕國表示，根據核釋，外籍漁工可以從事的工作範圍包含可以在漁船上從事協助航行、機械維護、捕撈作業與漁獲物處理，而在漁船泊港時，也能於港邊協助卸魚、整理漁獲物、整補漁網具、補給漁船作業所需資材或與其有關工作。

另外，過去並無箱網養殖等技術，蘇裕國說，這次將從事箱網養殖工作包含放養魚苗、投餵餌料、監控養殖環境、網具維護工作也納入可從事工作範圍內。

蘇裕國強調，漁工不可從事的工作範圍包含漁獲物販售相關加工處理、分切包裝、陳列標價等，若有雇主指派移工從事許可外工作，將依就業服務法裁罰新台幣3萬元至15萬元罰鍰，再不改善就會廢聘、管制申請。

根據統計，截至去年11月底，外籍船員有1.2萬人。

勞動部 外籍漁工

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