AI 革新引領2025年經濟新格局 中信投信：企業財報將是關鍵轉折點

美股標普500指數在AI概念股帶動下，2024年上漲23.3%，繼2023年上漲24.2%後，創下本世紀以來最佳兩年表現。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，隨著AI應用進入第二發展階段，加上美國政經格局可能改變，2025年全球經濟將迎來新契機。

回顧2024年，在AI概念股的強勁表現下，美股「華麗七雄」—蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet、輝達和特斯拉成為市場主導力量。其中，晶片製造商輝達全年大漲172%，Meta也上漲65%，遠優於歐洲斯托克600指數6%和富時100指數5.7%的漲幅。

楊士醇指出，AI發展已從硬體突破階段逐漸邁入軟體應用加速期。目前AI應用已從客服、數位助理擴展至網路資安等領域。預估到2027年，AI手機及PC滲透率將達到50%，顯示AI應用正加速滲透各產業。從輝達庫存天數已從95.5天下滑至72.3天的數據來看，AI相關需求持續強勁。

台灣資通訊出口雖面臨高基期壓力，仍維持雙位數成長，反映AI伺服器需求強勁。全球半導體銷售金額年增率也維持在雙位數高位，且絕對金額持續創新高，顯示產業成長動能強勁。

展望2025年，楊士醇認為美國政黨輪替帶來的政策變化將成為影響市場的重要因素，市場預期「美國優先」政策將主導上半年的市場走向。

短期而言，楊士醇指出，2025年1月的企業財報季將成為市場情緒的關鍵轉折點。若企業獲利表現強勁，將有助於緩解市場對經濟放緩的擔憂，使市場回歸基本面。

然而，投資人仍需留意潛在風險，包括經濟過熱引發通膨反彈、政策不確定性增加、企業財報表現不如預期等。楊士醇強調，就業和通膨數據仍將是聯準會決策的重要依據，投資人需密切關注相關數據變化。

楊士醇建議，2025年投資人可多加關注循環類股、川普概念股，以及機器人、AI應用、新能源等新興產業。