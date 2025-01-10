下學期就學貸款即將開辦 臺銀線上申請續借免收手續費

113學年度下學期就學貸款申辦作業自1月15日起至2月28日止。臺灣銀行鼓勵續借學生線上申請，可以晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場排隊等候及填寫，並免收線上對保手續費。

首次申請或有特殊需求者，請臨櫃辦理。另為免借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部之個人化資料自主運用(MyData)平臺合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情請至「臺灣銀行就學貸款入口網」瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。為落實政府德政，臺灣銀行全力配合，亦期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。