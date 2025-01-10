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沙國調升銷亞洲原油價 下週汽柴油估各漲4、5角

中央社／ 台北10日電

沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲原油訂價條件，又逢美國商用原油庫存連續7週下降，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估13日凌晨零時起，汽、柴油每公升調漲新台幣0.4元、0.5元。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升27.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月9日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶77.03美元，較上週每桶75.68美元上漲1.35美元；新台幣兌美元匯率為32.856元，較上週32.821元貶值0.035元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲2.1元，柴油調漲2.2元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估13日凌晨零時起，汽、柴油實際調漲0.4元、0.5元。

中油 國際油價 新台幣

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