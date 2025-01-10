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群益期貨2025年投資展望會圓滿落幕 總經專家孫明德解析市場新機遇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨黃維本副總（左二）、李宗維副總（右二）、劉昆銘協理(右一)及鍾俊雄分析師(左一)與總經顧問孫明德主任攜手舉辦群益期貨2025投資展望會。（群益期貨/提供）
群益期貨黃維本副總（左二）、李宗維副總（右二）、劉昆銘協理(右一)及鍾俊雄分析師(左一)與總經顧問孫明德主任攜手舉辦群益期貨2025投資展望會。（群益期貨/提供）

群益期貨（6024）1月9日在台北集思交通部國際會議中心舉辦「贏接群益新觀點」2025年投資展望會，吸引近300位投資人參加。活動聚焦總體經濟與商品市場雙重議題，提供專業洞察與實用建議，協助投資人搶先布局新春市場，為新年度的投資計畫注入全新動力。

活動邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以其深厚專業背景和市場分析經驗，帶來精彩的總經趨勢分享。全場講座以全球視角回顧2024年全球經濟走勢，並展望2025年市場新機遇。孫主任提到：「川普上任後，市場面臨地緣政治和經濟不確定性等挑戰，但結構性變化也將帶來潛在投資亮點。」他建議投資人靈活應對市場變化，抓住新興機會，為未來布局奠定穩固基礎。

群益期貨證券投資顧問鍾俊雄分析師則針對商品市場進行深入剖析。他指出，2025年川普重返白宮後，美國內政與貿易政策可能大幅調整，對全球經濟格局產生重要影響。鍾分析師表示：「川普可能推動減稅政策與對外貿易策略，強化美國經濟優勢，但通膨與財政赤字的壓力或將升高，影響聯準會降息路徑，進一步波及債市與匯市。」

群益期貨總經理毛振華提到，春節期間雖台股及國內期貨市場休市，但全球市場依舊活躍交易。群益期貨提供超過170檔美股及15檔ETF標的，滿足多空雙向操作需求，並透過「群益交易王（CTA）」平台提供即時報價與智慧下單等服務，助投資人靈活應對市場變化。另外，群益期貨已連續多年舉辦「新春不打烊」活動，2025年活動特別於1月2日至1月31日熱烈開跑！活動期間開戶完成開戶，最高可領500元發財金，交易滿額還可抽萬元黃金，總獎金高達50萬元。請趕緊把握新春投資良機，交易越多，豪禮越多。

未來，群益期貨將持續舉辦更多專業講座與活動，幫助投資人應對市場挑戰、穩健布局資產、實現投資目標。更多詳情請造訪群益期貨官網或關注群益期貨觀點Facebook粉絲專頁，即時掌握市場脈動與投資良機。

期貨 群益

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