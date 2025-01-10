大潭電廠規畫風電併網開關場 桃議員批汙染：要的不給、不要的都來

台電大潭電廠配合政府綠能政策，滿足離岸風電併網需求，要在觀音區大潭電廠增設開關場設施，環境部為此已經召開環評委員會審查環境差異分析，日前再召開委員會議，因台電對汙染的評估缺乏科學數據，委員要求補充資料。

桃園市議員吳進昌質疑問題多，他會和立委涂權吉要求中央說清楚，包括大潭電廠新增設開關場，開關場設備材料有汙染虞慮，觀音人完全不知情，另外，桃園沒有離岸風力發電場域，最近的苗栗，往南還有台中、彰化，這幾個縣市難道沒有電廠可以增設開關場，台中不就有大電廠，為什麼台電要大老遠把線纜拉到觀音上岸進大潭廠？而且不用辦說明會或會公聽會回應地方對汙染的虞慮？地方上過去要求台電給沿海獨立的供電系統，讓工業區住家都能獲得穩定的供電，台電和政府不給，不要的通通來。

吳進昌指出，政府這些年不再核准各區漁會的漁業權，離岸風力發電要併網進大潭電廠必須跨縣市海岸施工，以前要依據漁業權向跨區的漁會申請許可，現在不用了，讓人質疑政府收回漁業權就是為圖方便甚至圖利。

再者，經濟部以前也在桃園規畫兩個離岸風力發電場域，也是北部唯二的離岸場域，光水下基礎設施就要至少1000億元，外商取得開發資格投入大筆金錢推動初期作業時卻被交通部、環保署（現環境部）封殺慘賠，主因之一就是這裡有藻礁。

吳進昌強調，中央前面准後面又不准桃園設離岸風力發電，現但又同意大潭電廠為離岸風力發電增設開關廠，從必須做環差觀察就知道規模不小，但是為什麼不用重做環評，這點環境部、經濟部主管部門要說清楚，為什麼以前不行現在可以。

桃園市環保局表示，大潭電廠增設開關廠核准權為中央，就程序而言，大潭電廠設廠前已有環評，要增加設備視規模可分為備查、環差、重做環評才能獲准，如果是重做環評法定必須開說明會，如果是環差分析沒有強制要開說明會。

吳進昌表示，綜合媒體報導政府為滿足離岸風電併網需求，大潭電廠要新設開關場，為此必須提出環差評估，環境部6日開初審會議，環委指開關場要使用CLSM（控制性低強度回填材料），也就是循環再利用材料回填，評估中沒寫清楚材料來源及規格，空氣汙染染物數據「錯得離譜」，要求補正資料再審。

吳進昌強調，台電不要忽視蒙蔽觀音鄉親及民意代表的監督，電廠設在觀音要先做到觀音不欠（缺）電、不跳電，先改善觀音、新屋區沿海專用供電饋線。另外，請尊重民意下鄉辦理公聽會，別再重蹈前市府許可SRF進桃科蒙蔽地方的做法，把沿海鄉親當塑膠、當空氣視而不見，辦公聽會先過民意支持這關、才能送環境影響評估審議委員會審議。

台電公司先前對媒體表示，大潭電廠配合政府規畫「離岸風力發電加強電力網計畫」能源政策，計畫完工後可提供1GW的併網容量，滿足台灣西部地區離岸風力電力上岸後的併網需求，為配合這項目標，必須新建345kV開關場，當中包含電抗器區、電氣設備房、電纜涵洞等附屬設施，同時增設既有開關場設備，新設開關場用於提供離岸風電電力傳輸，規模並未擴增。

吳進昌認為儘管如此，難道增加這麼多設施又有汙染疑慮，只要開環差審查會議不用召開地方說明會？吳進昌強調會與立委涂權吉要求環境部、台電針對增設開關場域設施，對環境很可能會造成哪些汙染包括藻礁、海洋生態都要有明確的科學調查和結果。