Z世代對尾牙期待值最高 但維持低度社交、只愛這件事

1111人力銀行上班族尾牙潛規則暨期待度調查顯示，調查也發現，上班族對尾牙熱度並不高，整體的期待指數平均只有5.4分，交叉分析顯示Ｚ世代的期待指數竟然高達7分，但主要關心的是抽獎，而非社交關係維持。

調查顯示，上班族最期待的尾牙環節前2名分別是摸彩抽大獎81.9%、拱老闆/主管抽獎加碼60.9%，再來才是豐盛佳餚美酒34.2%、知名藝人網紅現身25.5%。比較特別的是，隨著較重視個人主義的Z世代逐漸踏入職場，過去排名時常位居前3名的同事歡聚暢聊，今年被擠到第5名，只剩下13.1%的期待值。

調查也發現，上班族對尾牙熱度並不高，整體的期待指數平均只有5.4分，比去年的5.3分微幅上升0.1，但是透過交叉分析卻顯示，Ｚ世代的期待指數竟然高達7分，原因在於出席尾牙聚餐，主要關心的還是能實際抱回獎金和禮品，而不是社交關係的維持。

對多數上班族來說，尾牙代表一整年豐收，畫下美好句點，隨著大型尾牙重回市場，已經有企業砸重金請藝人登台獻唱，今年上班族最想看的男藝人，都是榜單常勝軍，周杰倫、劉德華、伍佰拿下前三名，女歌手由蔡依林穩坐冠軍，有鐵肺歌后之稱的A-Lin拿下第二，前一陣子在大巨蛋開唱的天后張惠妹則名列第3，團體的部分五月天已經連續15年霸榜。

調查也發現，就算好不容易吃到尾牙，還是有一些讓上班族討厭的NG狀況，像是自己沒有抽到任何獎品42.4%、摸彩獎項寒酸40.2%、沒有抽獎活動39.8%、餐廳菜色不好吃34.5%、另外跟長官同桌陪笑31.9%也會讓上班族想大聲說NO。

至於吃尾牙時會有那些情境讓上班族感覺被潛規則呢？上班族覺得最逼人的是要求員工表演51.5%、中獎後被拱請客/樂捐43.2%、新進員工不能參加抽獎32.7%、強迫員工出席22.5%、逐桌敬酒文化18%、Dress Code主題服裝12.7%，都會讓上班族感覺不愉快。