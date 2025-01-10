不只現金 尾牙最愛抽獎獎品「這個」異軍突起 擊敗機票、汽機車

辛苦一整年，企業陸續開始舉辦尾牙犒賞員工，今年有不少產業迎來業績爆發的一年，不少產業尾牙直接進大、小巨蛋，更有科技業邀請到天王、天后及天團開唱，讓眾多上班族羨慕不已，究竟上班族最期待尾牙獎品又是什麼？

1111人力銀行上班族尾牙潛規則暨期待度調查顯示，今年有6成5的上班族確定可以吃到尾牙，跟去年維持差不多的水準；至於上班族最想抽到的獎品，現金仍居首位，3C產品超越汽機車排名第二，股票異軍突起首度進榜就霸占第4名，擊敗百貨提貨券、機票等獎項。

1111人力銀行調查顯示，今年有6成5的上班族確定可以吃到尾牙，跟去年維持差不多的水準，可以看出企業舉辦尾牙的慣例，疫情之後已經逐漸恢復。其中占比最高的是以全公司餐宴的方式辦理占87.2%、其次才是部門自行辦理6.7%、戶外活動園遊會2.6%等形式。

至於2成5不辦尾牙的企業當中，有37.3%表示向來不辦尾牙，節省成本開支也占25.3%、另外以春酒取代尾牙占22.2%，也有15%的企業表示獲利不如預期，因此今年取消尾牙。儘管吃不到尾牙，有3成6的企業會換成其他實質福利發放給員工，包含直接折現金22.2%、換成禮券11.9%及換成公司產品2.3%。

至於最受歡迎的獎項，現金紅包毫無懸念，以超過8成9的偏好度成為上班族最想抽中的獎品，3C產品41.3%首度超越汽機車40.2%、分別名列2、3名。股票占34.2%也異軍突起，首度進榜就霸占第4名，擊敗長年進榜的百貨禮券/提貨券32.3%、機票27.4%、家電用品22.1%及19.5%旅遊住宿券。從交叉分析來看，除了現金之外，過去不同年齡層喜愛的大獎也不同，但今年趨於一致，對於3C產品都最為偏好。

也因為尾牙是歡聚的場合，上班族最偏愛的用餐形式，就是可以好好交流感情的宴席桌菜43.6%，能夠一邊取餐一邊分享的飯店自助餐36%排在第二。至於在尾牙場上的周邊娛樂，上班族也很務實，最感興趣的是可以烘托氣氛的酒水暢飲助興40.6%，其次才是歡唱KTV亭29.3%、夜市遊戲28.5%、扭蛋機台25.9%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，尾牙是華人文化中重要的活動，傳統上企業主多會準備豐盛的料理，讓員工一起用餐聯絡感情，也獎勵員工一整年來的辛勞，營造濃厚的年味。如何賓主盡歡，除了吃好料、抽大獎、看表演，上班族別忘了，舉辦尾牙也是進行跨部門合作的好時機，可以把握機會在輕鬆的氛圍下，與不同部門不同層級的同事交流，增進了解，為職涯打下好基礎。