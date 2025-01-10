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上班族尾牙最想抽什麼大獎？股票首度進榜衝上第四名

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
抽獎示意圖。圖／AI生成
抽獎示意圖。圖／AI生成

今年尾牙你想抽到什麼大獎？根據1111人力銀行10日發布的最新調查顯示，現金紅包毫無懸念，以超過八成九的偏好度成為上班族最想抽中的獎品，3C產品41.3%首度超越汽機車40.2%、分別名列二、三名，同時股票34.2%也異軍突起首度進榜就霸占第四名，擊敗長年進榜的百貨禮券/提貨券32.3%、機票27.4%、家電用品22.1%及19.5%旅遊住宿券。

從交叉分析來看，除了現金之外，過去不同年齡層喜愛的大獎也不同，但今年趨於一致，對於3C產品都最為偏好。

至於上班族偏愛的尾牙用餐形式，則因為尾牙是歡聚的場合，因此可以好好交流感情的宴席桌菜最受歡迎，占43.6%，而能夠一邊取餐一邊分享的飯店自助餐36%排在第二。

關於尾牙場上的周邊娛樂，上班族也很務實，最感興趣的是可以烘托氣氛的酒水暢飲助興40.6%，其次才是歡唱KTV亭29.3%、夜市遊戲28.5%、扭蛋機台25.9%。

對多數上班族來說，尾牙代表一整年豐收，畫下美好句點，隨著大型尾牙重回市場，已經有企業砸重金請藝人登台獻唱，今年上班族最想看的男藝人，都是榜單常勝軍，周杰倫、劉德華、伍佰拿下前三名，女歌手由蔡依林穩坐冠軍，有鐵肺歌后之稱的A-Lin拿下第二，前一陣子在大巨蛋開唱的天后張惠妹則名列第三，團體的部份五月天已經連續15年霸榜。

不過，調查也發現，就算好不容易吃到尾牙，還是有一些讓上班族討厭的NG狀況，像是自己沒有抽到任何獎品42.4%、摸彩獎項寒酸40.2%、沒有抽獎活動39.8%、餐廳菜色不好吃34.5%、另外跟長官同桌陪笑31.9%也會讓上班族想大聲說NO。

至於吃尾牙時會有那些情境讓上班族感覺被潛規則呢？上班族覺得最逼人的是要求員工表演51.5%、中獎後被拱請客/樂捐43.2%、新進員工不能參加抽獎32.7%、強迫員工出席22.5%、逐桌敬酒文化18%、Dress Code主題服裝12.7%，都會讓上班族感覺不愉快。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，尾牙是華人文化中重要的活動，傳統上企業主多會準備豐盛的料理，讓員工一起用餐聯絡感情，也獎勵員工一整年來的辛勞，營造濃厚的年味，如何賓主盡歡，除了吃好料、抽大獎、看表演，上班族別忘了，舉辦尾牙也是進行跨部門合作的好時機，可以把握機會在輕鬆的氛圍下，與不同部門不同層級的同事交流，增進了解，為職涯打下好基礎。

為了解上班族任職企業舉辦尾牙的現況，1111人力銀行特設計「上班族尾牙潛規則暨期待度調查」，自2024年12月15日到2025年1月8日，針對1111人力銀行之求職會員，進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1,048份，信心水準95%，誤差值正負3.03個百分點。

上班族 尾牙

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