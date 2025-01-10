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你有尾牙吃嗎？六成五上班族吃得到、最期待抽大獎環節

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
尾牙示意圖。圖／AI生成
尾牙示意圖。圖／AI生成

你吃尾牙了嗎？根據1111人力銀行10日發布的調查顯示，今年有六成五的上班族確定可以吃到尾牙，跟去年維持差不多的水準，可以看出企業舉辦尾牙的慣例，疫情之後已經逐漸恢復。其中占比最高的是以全公司餐宴的方式辦理占87.2%、其次才是部門自行辦理6.7%、戶外活動園遊會2.6%等形式。

至於二成五不辦尾牙的企業當中，有37.3%表示向來不辦尾牙，節省成本開支也占了25.3%、另外以春酒取代尾牙占22.2%，也有15%的企業表示獲利不如預期，因此今年取消尾牙。儘管吃不到尾牙，有三成六的企業會換成其他實質福利發放給員工，包含直接折現金22.2%、換成禮券11.9%，以及換成公司產品2.3%。

辛苦了一整年，企業陸續開始舉辦尾牙犒賞員工，今年有不少產業迎來業績爆發的一年，不但有企業直接前進大、小巨蛋，更有科技業邀請到天王、天后及天團開唱，讓眾多上班族羨慕不已。不過，上班族最期待的尾牙環節是摸彩抽大獎81.9%，其次是拱老闆/主管抽獎加碼60.9%，再來才是豐盛佳餚美酒34.2%、知名藝人網紅現身25.5%。

比較特別的是，隨著較重視個人主義的Z世代逐漸踏入職場，過去排名時常位居前三名的同事歡聚暢聊，今年被擠到第五名，只剩下13.1%的期待值。

此外，調查也發現，上班族對尾牙熱度並不高，整體的期待指數平均只有5.4分，比去年的5.3分微幅上升0.1，但是透過交叉分析卻顯示，Ｚ世代的期待指數竟然高達7分，原因在於出席尾牙聚餐，主要關心的還是能實際抱回獎金和禮品，而不是社交關係的維持。

為了解上班族任職企業舉辦尾牙的現況，1111人力銀行特設計「上班族尾牙潛規則暨期待度調查」，自2024年12月15日到2025年1月8日，針對1111人力銀行之求職會員，進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1,048份，信心水準95%，誤差值正負3.03個百分點。

上班族 尾牙

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