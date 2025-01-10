美東碼頭罷工落幕 法人留意運價回跌壓力

美東罷工和平落幕，加上中國大陸農曆春節長假，法人機構預期，短期內運價續漲機率不高，運價將面臨修正壓力，等待第2季需求再次浮現，此外，預期長榮（2603）、陽明海運（2609）在殖利率等題材加持下，維持中性略偏多的投資建議。

法人機構表示、市場傳出美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）談判後，宣布新版六年合約，達成暫時協議。隨美東罷工和平落幕，加上農曆春節即將到來，短期內運價續漲機率不高，春節過後面臨需求空窗期，運價將具修正壓力。

整體而言，在紅海危機未除、航商仍需繞道而行的情況下，將持續去化市場過剩運力，支撐航商獲利大幅優於疫情前水準。

此外，在去年12月營收方面，長榮月增5.6%，陽明月減1.3%，萬海（2615）月增7.1%，自去年第4季以來，SCFI月均值自10月開始落底回升，運價反映至營收通常落後1~2個月，然三家航商營收月表現不一，應是結航時點落差所致。由於第4季為傳統需求淡季，在航商運力控制下，與往年淡季相較已屬淡季不淡，但整體價量與第3季相比，仍將呈現季減。

2024年貨櫃航商獲利大幅增長下，2025年具有高殖利率題材，但考量美東罷工談判和平落幕及淡季需求來臨，維持長榮及陽明中性略偏多的投資建議。