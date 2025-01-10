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台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

政院核定 經濟部政次由國貿局長江文若接任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部政務次長陳正祺日前請辭卸任，對於後續的接棒人選遲遲尚未出爐，據了解，行政院已經核定接棒人選將由現任貿易署長江文若升任。

現年64歲的政務次長陳正祺去年已請辭獲准並卸任，對於後續的接任人選，經濟部日前內部已協調完畢，並簽報行政院，據了解，行政院已核定相關人事案，確定由江文若將升任政務次長。

江文若歷任貿易局副局長、商業司長、國合處長；至於江文若留下的貿易署長一職，則將由現任貿易署副署長劉威廉升任。劉威廉也曾任經貿談判代表辦公室談判代表、駐美代表處經濟副組長、組長。

威廉 經濟部

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