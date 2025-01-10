吳大任：台幣貶值 減川普高關稅衝擊

財政部統計去年台灣對美國出口金額和順差雙創新高，恐怕無法避免成為即將上任的川普政府揮舞關稅大刀的對象。中央大學台經中心執行長吳大任表示，川普始終認為台灣搶走美國晶片生意，因此川普上台後對台灣高科技產品課徵高關稅「看起來是在所難免」，但台灣或許可以放手讓台幣貶值，維持廠商出口競爭力。

東海大學經濟系兼任教授邱達生則說，我方對美貿易逆差加大，美國早有很多機制監測，但川普會不會因此對台祭出制裁，要看台灣是否在優先名單，且台灣有科技供應鏈對美國極為重要優勢，川普對台動刀可能性相對小；不過，川普作風很難捉摸，「政府各部門早要有因應劇本，而且一定要有好幾套」。

吳大任指出，疫情前二○一八年台灣對美出口三九五億美元、順差約六十四億美元，但去年對美出口拉升至一一一三億美元、順差更達六四八億美元，現在與美中貿易戰開打時的狀況完全不一樣，川普還多次抱怨台灣搶走美國的晶片產業。

吳大任認為，美國對台灣高科技產品提高關稅看來在所難免，川普一面對外調高關稅，一面降低境內企業租稅負擔，目的是促成各國廠商移至美國設廠投資，而且不會只針對中國大陸，全面提高關稅的可能性很大，讓美國成為廠商唯一選擇。

川普提高進口關稅或促使廠商移至美國設廠，都可能導致美國物價上漲，吳大任表示，川普可以強勢美元政策，減緩輸入性通膨的壓力，讓「美元維持強勢是川普的最後一塊拼圖」。

邱達生指出，美國早有機制監測其貿易夥伴對其出口及經濟匯率等影響，台灣去年對美順差擴大，一定有很多機制盯住我們，所以我國防部長之前說要擴編國防預算，縮減台美貿易不均，一定也是意識到會被盯上。

至於川普會不會對台祭出制裁？邱達生認為還要觀察，因為台灣在高科技供應鏈對美國很重要，對美國想要重組供應鏈也相當關鍵，因此川普對台動刀可能性相對小。問題是川普是個狂人，如果連對加拿大都要下手，台灣就不能認為理所當然會被排除，仍要小心謹慎。

中央銀行總裁楊金龍先前在提交立法院財委會的報告中，也有減少對美貿易順差的建議方案，包括擴大對美採購能源、農產品及軍品。