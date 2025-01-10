去年我對美出口值、順差 雙創新高

財政部昨天公布最新進出口統計，財政部官員表示，去年十二月出口可說是神龍擺尾，出口金額四三五點九億美元，為歷年單月次高，不僅優於預期、也是連續十四個月成長；去年出口四七五○點七億美元、進口三九四四點七億美元，同創歷年次高。

主要出口地區方面，去年呈現「強弱反差」。財政部表示，我國對美國、東協兩大市場全年規模值攀登至新的頂峰，去年對美出口一一一三億美元、出超六四八億美元，對東協出口八七七億美元、出超三八五億美元，都創新高；反觀我對中國大陸香港出口值連三年萎縮，為統計以來首見，對陸港出超六九九億美元，和對美出超的差距也縮至卅二年來最小，僅次於一九九二年的五十一億美元。

財政部統計處長蔡美娜說，近幾年來全球供應鏈重組、去中化潮流、ＡＩ浪潮興起，導致美中經濟表現不同調，進而改變我國出口版圖，對美中兩大經濟體出口比重也出現更迭；我對陸港占比百分之卅一點七、為廿三年來新低、對美占百分之廿三點四、創廿四年來新高。

此外，我國去年對南韓的入超也創新高，來到二二九億美元，官員說，主要是受ＡＩ供應鏈國際分工，帶動我國對南韓高頻寬記憶體需求，讓南韓也取代日本成為最大的入超來源。

由於川普就任在即，川普新政會如何影響台灣？蔡美娜指出，在政策未明之下，很難做出預測，主計總處去年十一月底預估，今年第一季外銷將年增百分之五點四，隨川普一月廿日就任、政策底牌與實施期程將揭曉，主計總處二月更新的預測數據，或許較能反映川普二點○的影響。

蔡美娜說，去年十二月出口可說是神龍擺尾，出口規模創歷年單月次高。她分析出口表現優於預期有四項因素，包括全球經濟維持穩定成長步調、高效能運算與ＡＩ誘發各項新興商機活絡、年底傳統旺季需求湧現、今年春節較早且連假長，帶動一波提前拉貨潮；此外，也不能否認可能夾雜川普上任之前，廠商為了規避高關稅而產生的急單效應。

蔡美娜表示，去年傳產貨類表現不太好，普遍受到國際間產能過剩壓力的牽制，出口復甦進展有限，但在科技業有不同風景，供應鏈庫存狀況逐步改善，搭配高效能運算與ＡＩ應用的商機百花齊放，下半年遇上科技新品鋪貨潮，造就資通與通訊產品空前外銷榮景，這也使得總出口「四季紅」的格局。