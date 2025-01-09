高鐵董座江耀宗卸任 總座鄭光遠暫時代理

國營事業高層人事再傳變動，交通部昨（9）日晚間證實，高鐵（2633）董事長江耀宗由於階段性任務完成，即將卸任，至於接任人選則尚未出爐，將會先由高鐵總經理鄭光遠暫代職務。

江耀宗曾任中鋼碳素化學公司董事長、高雄捷運公司董事長、中國鋼鐵公司董事長、中華航空公司董事長、行政院公共工程委員會副主任委員、台北市政府捷運工程局長及國家中山科學研究院研究員等職。

江耀宗於2016年10月接掌台灣高鐵，迄今將近九年，由於江耀宗已73歲，並帶領高鐵完成階段性任務，將不再延任，預計在下周就會卸任。自賴清德總統520上任後，國營事業人士持續進行調整，包括圓山飯店、陽明海運、101董事長等。

台灣高鐵近期成為人人稱羨的幸福企業， 2024年前三季每股純益0.91元，年終獎金因首次推動「總獎金制度化」，年終獎金為3.2個月，加上其他獎金後，2024年全年員工最後領到的總獎金為6.5個月以上。

據了解，高鐵員工今天也收到通知，年終獎金為3.2個月。根據高鐵企業工會說明的部分，高鐵的獎金分三個部分，營運激勵金、年終獎金及績效獎金，獎金多元分配，2024年總獎金達6.5個月以上。

高鐵已經成為往來南北最重要交通工具，依交通部統計數據揭露資訊來看，台灣高鐵2024年前3季旅客人數達到5,823.2萬人次、年增約8.5%，平均每日運輸人數增至21.25萬人、成長8.1%。