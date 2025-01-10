出口五利多衝出連14紅 上月增9%達435億美元

去年出口神龍擺尾，財政部昨（9）日公布去年12月出口435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2%優於預期，寫連14紅，主要受惠於全球景氣復甦、AI等新興商機、旺季效應、春節提前拉貨、川普上任前急單等五大利多。

去年全年出口達4,750.7億美元、年增9.9%，規模寫歷年次高，僅次於2022年的4,794.2億美元；全年進口3,944.7億美元，也是歷年次高，年增12.2%。總出超806.1億美元。

近一年出口統計

展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，受農曆春節落點不同與九天連假影響，今年元月出口將大幅下滑至356億至367億美元，年減1%至4%間，將終止連14紅，但2月增幅就會相當大，若排除季節性因素，觀察前二月累計，應仍可維持正成長。

蔡美娜表示，去年12月出口可說是「神龍擺尾」，規模435.9億美元、為歷年次高，較去年8月歷史高點僅差0.4億美元，年增9.2%，優於原先預期的4.5％至7.5%。

蔡美娜分析，出口表現亮麗來自於五大利多。一、全球經濟維持穩定成長；二、高效能運算與AI誘發各項新興商機活絡；三、年底傳統旺季需求湧現；四、今年農曆春節落點較早、連假天數長，帶動提前拉貨潮；五、美國候任總統川普將上任，廠商為了規避高關稅而產生的急單效應，也可能推升出口表現。

觀察去年各季出口，蔡美娜指出，全年傳產貨類表現不佳，普遍受國際產能過剩壓力牽制，出口復甦有限；科技業呈現不同風景，在供應鏈庫存逐步改善後，搭配高效能運算與AI應用商機百花齊放，下半年又適逢科技新品鋪貨潮，造就資通與視聽產品外銷空前榮景，亦帶動總出口呈「四季紅」。

觀察進口貨品，由於AI產業鏈國際分工帶動積體電路與資通產品進口續強，以及半導體設備購置大幅上升，去年12月資本設備進口79.5億美元、創單月新高，年增48.7%，另外農工原料也有近三成成長，反映出廠商仍擴大投資，未來景氣有撐。

從出口市場觀察，對陸港出超700億美元，降到近八年低點；對美國、東協出超分別上升至648.8億美元、385.2億美元，雙雙改寫新高。