政院修正電業法 81再生能源業者可互售餘電

淨零轉型浪潮推升企業綠電需求，行政院會拍板修正「電業法」，放寬再生能源售電業者間能販售餘電，活絡綠電市場，推估國內有八十一家業者受惠。據了解，待綠電交易量增多，經濟部擬比照證交所成立獨立交易單位，但未有推動時間表。

電業法二○一七年修法時曾要求，台電公司必須在二○二五年底完成「廠網分離」，拆分為發電、輸配電、售電等三家公司，但行政院去年同意台電維持綜合電業型態，此次修法刪除分割條文，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。

我國自二○一七年起修正電業法開放綠電交易，為因應需求日益增加，修法放寬綠電交易限制，開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性；此外，非傳統電力供應擴增，修法納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源。

政院撥補台電兩千億元 藍傾向全砍

立院本會期接近尾聲，正如火如荼審查今年度中央政府總預算。對於行政院撥補台電的兩千億元，國民黨立院黨團傾向全砍。國民黨書記長林思銘表示，國民黨團一致決議，不會讓撥補通過，如果能源政策沒有徹底釜底抽薪，年年撥補還是無底洞。

經濟部指出，台電爭取兩千億元預算是為了補貼民生電價，二○二二年到二○二四年，台電三年吸收民生電價成本兩千八百億元，都是為了穩定國內民生物價，超過一千四百萬戶受惠。目前民生電價平均僅二點七七元，每度電都低於成本一元，籲請國會支持預算撥補台電，穩定物價。

極端氣候導致的降雨型態惡化，為達先進國家漏水率百分之十目標，行政院長卓榮泰昨核定，未來八年投入八○七點七億元，力拚二○三一年漏水率追上國際標準。