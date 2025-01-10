台灣水價長年未調整，行政院長卓榮泰昨（9）日在行政院會表示，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

經濟部長郭智輝去年上任後就曾表示，水價已20幾年沒有調整，「就像各位薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，並且提到台水有在做準備。不過當時卓榮泰則表示，水、電是民生重要問題，政府會在謹慎考慮民生前提下判斷，當時還不到決定或對外公布的時候，向民眾喊話、安民心。

卓榮泰去年出面喊話後，外界針對水價調漲的討論聲量隨之停止。昨日在院會上，由經濟部報告「持續推動降低漏水率計畫」後，卓揆在會中表示，合理水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理檢討，適時提出報告。台水公司水價調整方案已準備多年，水價是否調整，仍待實際檢討，也須視時機再處理。