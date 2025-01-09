環部向新納入業者喊話 擴大碳盤查「三不一沒有」

環境部昨（9）日預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，新納入百貨業、運輸業、中小型製造業等約500家，環境部向新納入業者強調「三不一沒有」：不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

為擴大與強化溫室氣體排放源管理，環境部擴大應盤查登錄對象，但只須盤查登錄，無須查驗，公告納入對象包含單一場所年排放量5,000公噸以上或全公司年排放量1萬公噸以上的資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院；醫學中心；單一場所年排放量5,000公噸以上旅館業。

以及直營及特約門市總數100家以上的電信業、連鎖便利商店業、超級市場業；營運車輛數200輛以上的公共汽車、遊覽車及貨運業與單一場所碳排約達1萬公噸以上的中小型製造業等。預計合計新增盤查家數約500家企業。

業者擔憂須額外花費聘請顧問或查驗，環境部強調，此次擴大盤查採三不一沒有原則：「不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費」。