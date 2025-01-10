開放綠電同業互售 政院拍板

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
綠電示意圖。聯合報系資料照
綠電示意圖。聯合報系資料照

行政院會昨（9）日通過《電業法》修法，未來經立院三讀後將開放再生能源售電業同業彼此交易，促進電力交易市場活絡，推估有超過80家再生能源業者受惠，也將可促進市場合作與競爭；此外修法也確立台電不分拆，維持現行營運模式。

行政院長卓榮泰昨日表示，政府致力推動二次能源轉型，開發多元綠能、推動深度節能、擴展先進儲能，確保供電穩定。為達目標，需要整合資源，以利推動能源轉型，也要呼應外界建議，設置中立、獨立的電力交易市場，促進綠電自由市場健全。

經濟部次長何晉滄說明，國內約有超過80家再生能源售電業者，其中已有38家開始售電，修法開放後可讓售電更便利，可銷售餘電。

市場認為，電業法這項鬆綁，售電業者會更競爭，考驗售電業匹配、調度力，以供應企業所需綠電。經濟部則認為售電業者競爭或合作，只要買得到綠電、找得到客戶，訂價及銷售都是商業行為，將由市場決定。

再生能源 經濟部 綠電

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