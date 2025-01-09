去年對美出口、出超 雙高 外銷陸港占比探23年低點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部昨（9）日公布去年台灣對美國出口1,113.7億美元。聯合報系資料照
財政部昨（9）日公布去年台灣對美國出口1,113.7億美元。聯合報系資料照

財政部昨（9）日公布去年台灣對美國出口1,113.7億美元，對美出超648.8億美元，出口值、出超規模雙創新高，推升對美出口占比上升至23.4%，也寫下24年新高。

反觀對中國大陸與香港外銷，去年全年出口規模1,506.2億美元，出超700億美元，對陸港出口占比降至31.7％，為23年新低，對美、陸港兩大市場出口明顯消長，兩者出超差距縮至32年最小。

六大出口市場表現
六大出口市場表現

財政部表示，去年出口市場表現呈「強弱反差」，對美國、東協兩市場全年出口規模攀登至新的頂峰，但對陸港出口年增率呈現連三年負成長，為統計以來首見。

另外特別的是，我國對南韓入超創新高，來到229.2億美元，主要是受到AI供應鏈國際分工，帶動台灣對南韓高頻寬記憶體需求，也讓南韓取代日本成為我國最大的入超來源。

財政部統計處長蔡美娜表示，去年12月對陸港出口年增3.6％，雖為第二個月正成長，但出口規模並不突出，研判目前對陸港出口仍在止穩階段；至於對日本、歐洲仍未看到太明顯改善，分別出現年減20.1％、15.7％。

去年出口市場表現並不均勻，蔡美娜指出，對美國、東協兩大市場出口亮眼；對陸港出口年減1.1％；另對日本出口去年全年下挫17.8％，也是金融海嘯之後、近15年來最重的跌勢。

蔡美娜分析，近年全球供應鏈重組、去中化潮流、AI浪潮興起，導致美中經濟表現不同調，進而改變我國出口版圖。

對美中兩大經濟體出口比重也出現改變，陸港占比31.7％，仍然是第一大市場，但為23年新低；對美出口占比23.4％，寫24年新高。對陸港出超700億美元、對美國出超648.8億美元，兩者出超差距縮小至32年來最小，僅次於1992年的51億美元。

同時因資通拉貨與供應鏈調整，成為進入北美或是歐洲的門戶，也帶來新的亮點，包括對捷克出口年增1.7倍、對墨西哥年增66.5％、對愛爾蘭年增62.5％。

日本 美國

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