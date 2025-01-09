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碳交所總座田建中：今年碳權議題不少 預料將引起討論

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
臺灣碳權交易所總經理田建中。 記者曾學仁／攝影
臺灣碳權交易所總經理田建中。 記者曾學仁／攝影

台灣證券交易所9日舉行歲末新春記者會，證交所、碳交所董事長林修銘表示，碳交所今年將持續引進符合產業需求的國際碳權專案，如自然碳匯專案，並擴大推動國內減量額度專案上架，鼓勵國內企業將減碳行為價值化，提升減碳意願。

碳交所總經理田建中指出，今年不管是國內外都有不少碳權議題，包括上周台積電（2330）已公布，今年起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，未合規者將減少業務合作。顯見國內大廠在致力自身的減碳外，因應國際客戶的需求，將要求供應鏈廠商也要跟著減碳。

由於碳費為今年起計算排放量，明年開始收費，而須繳交碳費的公司，會在第一季的財報將碳費估列入帳，因此5月公布首季財報後，碳費對業者的實質影響，預料將有一波討論。此外COP 29此次通過6.4條，確認國際間的碳權交易，包括非締約國也可進行碳權交易，依氣候變遷因應法第27條，有關國際碳權抵減碳費部分，預料環境部也將公布認可準則，也是需關注的議題。

田建中表示，環境部去年10月通過「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」2項本土自然碳匯減量方法，也就是可以透過森林與竹林的經營，如疏伐、輔育等取得碳權，以台灣約有220萬公頃的森林、80萬公頃的竹林，將會有業者開始投入。另外碳費開徵，業者也呼籲應該有台版碳邊境調整機制（CBAM），尤其鋼鐵、水泥業者要繳交碳費，成本將提高，但進口產品不須繳交，無異鼓勵進口國外高碳排產品，台版CBAM何時能制定將受矚目。

建中 減碳 財報

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