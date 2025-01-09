AI 大趨勢帶動全球股市呈現多頭 帶動相關基金表現
2024年AI大趨勢帶動全球股市呈現多頭，相關基金也繳出亮眼成績。統一投信表示，晨星統計至2024年12月底，統一全球新科技基金一年報酬率達到50.93%，遠高於全球一般股票型基金平均21.63%。近日全球科技大廠齊聚美國消費性電子展（CES），引起市場對AI未來發展的關注。AI成長趨勢明確，帶動科技股有望持續領漲全球股市，建議投資人利用績優的全球科技股基金，布局2025年科技股牛市。
雖然聯準會今年降息腳步放緩，使市場短線較為震盪，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，最新美國經濟數據顯示，就業市場逐步走緩，通膨保持下行格局，聯準會降息趨勢不變，對股市仍是資金面利多。在美國經濟仍具韌性的背景下，美股企業獲利成長將逐季加速，市場預估美股今年企業獲利成長率將有5~10%，近期甚至還出現上修跡象，成為股市向上動能。
郭智偉表示，隨著AI持續發展，市場資金開始擴散至AI軟體應用、ASIC及網通相關等。目前市場尚未完全反應AI落地商機，例如機器人及AI終端相關投資，使相關類股具備投資潛力。近期將進入企業財報公布季，各大廠將公布全年營運展望、獲利預估及產業趨勢看法，預計將成為市場焦點。
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