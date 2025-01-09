把握明最後一天申請 逾11.7萬勞工申貸勞保紓困貸款

提醒勞工朋友，明(10)日是申請勞工保險紓困貸款的最後一天。根據勞保局統計，截至今天下午4時總共11萬7749件申貸，已核准8萬9468件、撥款3萬1539件，總計撥款31億5148萬元。符合資格者，到10日止都還能透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部每逢農曆年前都會開辦勞工保險被保險人紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，勞保紓困貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日114年1月10日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請民眾多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。