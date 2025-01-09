外界擔心美國總統當選人川普上任，恐讓全球減碳開倒車。台灣碳權交易所總經理田建中今天出席證交所歲末新春記者會指出，蘋果（Apple）與台積電等指標性大廠，對於自身減碳路徑並未改變，考量訂單與供應鏈角色，台灣廠商也會依照客戶需求持續減碳。

美國總統當選人川普（Donald Trump）過去一向對氣候變遷持懷疑態度，甚至將其稱為騙局，去年競選期間他曾向選民承諾要退出「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的「巴黎協定」（ParisAgreement）。

外界擔心川普的「疑碳論」會讓台灣在碳費、碳權的努力做白工，田建中說明，台灣產業的減碳重點端看供應鏈大客戶，例如蘋果公司仍依據減碳路徑（roadmap）做碳中和產品，台積電去年底宣布加速供應鏈減排進程，2025年起將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，未合規者將減少業務合作。

田建中說，客戶仍按自身減碳路徑執行，身為供應鏈的台廠，勢必按照客戶需求跟著減碳。

環境部碳費制度今年上路、2026年正式收費，田建中表示，許多企業須在今年第1季財報揭露估列碳費負債準備規模。

田建中進一步說，台灣傳統產業在開徵碳費後影響很大，像是未來台灣水泥成本恐增高，反而建築都用越南、泰國進口的便宜水泥，他預期今年一定會開始討論台版CBAM（碳邊境調整機制）。

另外，田建中強調，國際上仍以自然碳匯為主，碳交所將持續推動國際、國內碳權上架，以滿足台灣企業的減碳需求。

田建中補充，目前碳交所成交的國際碳權約11萬噸、開戶數達170多戶；國內碳權則是從去年10月啟動以來，共成交33噸。

根據碳交所國內減量額度交易平台公告，最近2筆國內碳權交易為1月7日漢寶農業可再生能源專案和漢寶農畜產第3期污水場沼氣發電計畫，成交共3公噸、合計新台幣1萬元，買方均為台灣地方再生股份有公司。