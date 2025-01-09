財部估春節干擾1月出口恐轉黑 累計首季有望拚正成長

出口迎來連14紅，財政部今天表示，今年1月外銷受春節因素干擾，預期將轉為負成長，不過，在AI商機蓬勃發展，國內半導體業者兼具先進製程、高階產能等優勢之下，首季出口仍可望穩定成長；至於川普2.0對台灣外貿影響，仍須視其正式就任後的具體政策而論。

財政部今天召開記者會公布最新海關進出口貿易統計概況，2024年出口4750.7億美元、年增9.9%，進口3944.7億美元、年增12.2%，規模值雙創歷年次高；出、進口互抵後，全年出超806.1億美元，也寫歷年次高水準。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜指出，今年農曆春節假期相當長，且時間主要是在1月下旬，與去年落在2月的情況不同，使今年1月工作天數較去年同月更少，加上去年12月出口已有反映廠商提前備貨，因此今年1月外銷淡季效應將更明顯。

蔡美娜表示，受季節性因素干擾，預期1月出口規模將落在356億到367億美元之間，並會中止連14紅，轉為負成長，年減幅度介於1%到4%之間；不過，2月外銷可望迎來相當大的增幅，目前研判前2月出口呈現年增格局，「應該沒問題」。

財政部統計處分析，國際地緣政治情勢及美國新政府經貿政策動向，仍具高度不確定性，但隨全球通膨壓力減緩、主要國家持續降息，世界貿易量可望穩步擴張，加上人工智慧（AI）、高效能運算等新興應用商機蓬勃發展，國內半導體業者又兼具先進製程及高階產能等優勢，台灣第1季出口可望延續穩定成長格局。

不過，外媒引述知情人士說法報導，即將重返白宮的美國總統當選人川普，擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。媒體在記者會中關切川普2.0加徵關稅箭在弦上，可能會對台灣帶來何種影響。

蔡美娜指出，在政策未明之下，很難做出預測，根據行政院主計總處去年11月底預估，今年第1季外銷將年增5.4%，隨川普1月20日正式就任、政策底牌與實施期程將揭曉，主計總處今年2月更新的預測數據，或許較能反映川普2.0的影響。

蔡美娜進一步表示，觀察近2個月的市場消息，機械業或筆電、電腦、面板、顯卡等領域，確實有傳出提前拉貨的情形，但根據經濟部12月下旬對外說明的調查結果，僅不到1成的受訪廠商表示有提前拉貨；她認為，這顯示當前狀況混沌未明，仍要繼續觀察。