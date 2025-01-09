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商業服務業碳盤查將列管 經部推百貨大賣場深度節能

中央社／ 台北9日電

環境部今天預告碳盤查納入用電量較大的服務業等對象，預計新增500家企業。經濟部表示，近年持續協助物流業、百貨公司、連鎖超商和超市等大型業者盤查溫室氣體，也會優先鎖定百貨公司、大賣場和量販店進行深度節能。

環境部今天預告擴大碳盤查對象，將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等500企業列管，其中包括單一場所年排放量5000公噸以上或全公司年排放量1萬公噸以上的資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業等。

經濟部表示，製造業的溫室氣體排放量為最大宗，住商部門僅占整體近2成，其中商業範圍包括辦公大樓、批發零售、住宿餐飲、學校和醫院等，近年也有提供商業服務業碳盤查、協助規劃自主減碳計畫和系統節能補助等專案，協助商業部門因應。

經濟部官員指出，在減碳趨勢下，近期也持續加強輔導百貨公司等商業服務業，業者也都知道必須盡早準備碳盤查。

為協助商業服務業節能，經濟部2023年起開始推動商業服務業汰換節能設備補助，根據統計，2年共核准約4萬件設備汰換、152件系統補助，其中設備汰換多為中小型業者申請汰換燈具或冷氣等，系統節能則是大型業者申請為主。

深度節能方面，官員談及，商業服務業有些本身已投入資源自行改善，政府也會協助媒合企業與能源技術服務業者（ESCO），將優先鎖定用電量和能耗比較大的業者推動深度節能，像是百貨公司、大賣場和量販店等場域。

經濟部官員強調，一定規模以上企業才需要進行溫室氣體盤查，且需要投入相當資源，觀察近年通常是物流業、百貨業者、連鎖超商和超市等大型業者來申請溫室氣體盤查補助計畫；中小企業則可透過線上工具，進行溫室氣體盤查估算。

經濟部 製造業 量販店

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