水價將調整？卓揆：全體國民需勇於面對合理水價

針對我國水價議題，行政院長卓榮泰9日指出，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

經濟部於9日的行政院會中報告「持續推動降低漏水率計畫」，卓榮泰指出，面對氣候變遷帶來極端氣候的挑戰，為達成環境及產業永續，必須確保國家水資源充足且安全。過去12年來，經濟部推動降低漏水率計畫，大幅降低自來水漏水率，台水公司漏水率已由2013年的19.55%降低到2024年的11.99%，展現具體成效，感謝所有工程人員的努力。

卓榮泰表示，政府秉持「有效利用每一滴水」原則，將持續降低漏水率。對此，行政院已核定未來8年再投入807.7億元，努力達成120年漏水率降至10%目標，以符合先進國家漏水率水準，並建立自來水管網智慧化管理，期望臺灣在面對極端氣候帶來的衝擊時，具有更強大的供水韌性。

卓榮泰進一步表示，降低漏水率工程遍及全國，請各地方政府給予相對應的行政協助。若施工期間對民眾造成短暫交通及用水不便，也請經濟部及台水公司加強與地方政府及民眾溝通協調，事先做好計畫，戮力達成計畫目標。

至於有關水價調整議題，卓榮泰強調，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。