快訊

網傳「北榮麻疹流行」士林檢出手 發文者背景曝「曾諷柯文哲要乖」

「獻給了不起的妻子」凱特王妃43歲生日 威廉曬「未公開照」甜蜜發文

處分「台灣省黨部」政治檔為國有 國民黨提告促轉會判決出爐

水價將調整？卓揆：全體國民需勇於面對合理水價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
有關水價調整議題，卓榮泰強調，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。 示意圖／ingimage
有關水價調整議題，卓榮泰強調，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。 示意圖／ingimage

針對我國水價議題，行政院長卓榮泰9日指出，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

經濟部於9日的行政院會中報告「持續推動降低漏水率計畫」，卓榮泰指出，面對氣候變遷帶來極端氣候的挑戰，為達成環境及產業永續，必須確保國家水資源充足且安全。過去12年來，經濟部推動降低漏水率計畫，大幅降低自來水漏水率，台水公司漏水率已由2013年的19.55%降低到2024年的11.99%，展現具體成效，感謝所有工程人員的努力。

卓榮泰表示，政府秉持「有效利用每一滴水」原則，將持續降低漏水率。對此，行政院已核定未來8年再投入807.7億元，努力達成120年漏水率降至10%目標，以符合先進國家漏水率水準，並建立自來水管網智慧化管理，期望臺灣在面對極端氣候帶來的衝擊時，具有更強大的供水韌性。

卓榮泰進一步表示，降低漏水率工程遍及全國，請各地方政府給予相對應的行政協助。若施工期間對民眾造成短暫交通及用水不便，也請經濟部及台水公司加強與地方政府及民眾溝通協調，事先做好計畫，戮力達成計畫目標。

至於有關水價調整議題，卓榮泰強調，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

卓榮泰 漏水 經濟部

延伸閱讀

8年祭800億降低漏水率 卓揆要經濟部合理檢討水價

恐成史上最常覆議釋憲閣揆 卓榮泰反稱這由立法院決定

史上最多憲政救濟閣揆？卓榮泰盼立院誠心為國為民

影／覆議案未安排行政院報告 卓榮泰：絕非遺憾可以形容

相關新聞

價格出來了！統一買網家30%股權 花了24.68億元

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾6萬張普通股，持股30%並取得兩席董事，網家今日公告...

把握明最後一天申請 逾11.7萬勞工申貸勞保紓困貸款

提醒勞工朋友，明(10)日是申請勞工保險紓困貸款的最後一天。根據勞保局統計，截至今天下午4時總共11萬7749件申貸，已...

水價將調整？卓揆：全體國民需勇於面對合理水價

針對我國水價議題，行政院長卓榮泰9日指出，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告...

談降排減碳 中鋼工會理事長陳春生：得綠電者得天下

中鋼（2002）工會理事長陳春生說，台灣是出口導向的國家，尤其歐美是大家最依賴的市場，歐美對降排減碳要求非常高，沒有達到...

表現優於預期！去年全年進出口同創歷年次高

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2％，優於預期；去年全年4,...

桃市力推「愛心房東」 公益出租人戶數五年成長2倍

「愛心房東」公益出租人享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免，桃園市截至2023年房屋稅減免2萬5627戶、地價稅2萬153...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。