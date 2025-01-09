快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

價格出來了！統一買網家30%股權 花了24.68億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網家日前舉行股東臨時會，董事長詹宏志（左）、總經理兼執行長張瑜珊（中）、財務長周磊（右）出席，通過私募案。圖／本報系資料照片
網家日前舉行股東臨時會，董事長詹宏志（左）、總經理兼執行長張瑜珊（中）、財務長周磊（右）出席，通過私募案。圖／本報系資料照片

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾6萬張普通股，持股30%並取得兩席董事，網家今日公告認購金額為每股40元，高於先前預期，網家也將獲得統一24.68億元資金挹注。

統一參與網家私募，在電商市場投下震撼彈。統一企業表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。

此次私募，已經在去年底網家股東臨時會上通過，網家今日則公告價格，經擇定採前五個營業日普通股收盤均價新台幣43.58元，與定價日前30個營業日普通股收盤均價新台幣49.22元，取兩者較高者新台幣49.22元為參考價格。經綜合考量，訂定新台幣40.00元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成。

網家此次獲24.68億元挹注，高於先前市場預測的15億~20億元。網家董事長詹宏志日前則指出，整個電商競爭環境發生新變化，網家認為有必要充實營運資金。

新台幣 網家

延伸閱讀

全台獨創！嘉市「小綠人」不只有火雞燈 大白熊燈接續現身吸睛

獵除綠鬣蜥...農業部懸賞獎金含民眾 網友批病急亂投藥不符實際

中職／規劃陳鏞基引退卻要簽回林益全 統一決策令人難解

網家股臨會 通過引入統一成為最大股東

相關新聞

價格出來了！統一買網家30%股權 花了24.68億元

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾6萬張普通股，持股30%並取得兩席董事，網家今日公告...

談降排減碳 中鋼工會理事長陳春生：得綠電者得天下

中鋼（2002）工會理事長陳春生說，台灣是出口導向的國家，尤其歐美是大家最依賴的市場，歐美對降排減碳要求非常高，沒有達到...

表現優於預期！去年全年進出口同創歷年次高

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2％，優於預期；去年全年4,...

桃市力推「愛心房東」 公益出租人戶數五年成長2倍

「愛心房東」公益出租人享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免，桃園市截至2023年房屋稅減免2萬5627戶、地價稅2萬153...

8年祭800億降低漏水率 卓揆要經濟部合理檢討水價

極端氣候導致的降雨型態惡化越演越烈，台灣亦遭遇數十年來少見的乾旱，行政院長卓榮泰今天拍板「持續推動降低漏水率計畫」計畫，...

政院拍板電業法修正 81家再生能源售電業者受惠

淨零轉型浪潮下，推升企業綠電需求，行政院會今拍板「電業法」部分條文修正草案，鬆綁綠電交易限制，讓再生能源售電業者間能自由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。