價格出來了！統一買網家30%股權 花了24.68億元

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾6萬張普通股，持股30%並取得兩席董事，網家今日公告認購金額為每股40元，高於先前預期，網家也將獲得統一24.68億元資金挹注。

統一參與網家私募，在電商市場投下震撼彈。統一企業表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。

此次私募，已經在去年底網家股東臨時會上通過，網家今日則公告價格，經擇定採前五個營業日普通股收盤均價新台幣43.58元，與定價日前30個營業日普通股收盤均價新台幣49.22元，取兩者較高者新台幣49.22元為參考價格。經綜合考量，訂定新台幣40.00元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成。

網家此次獲24.68億元挹注，高於先前市場預測的15億~20億元。網家董事長詹宏志日前則指出，整個電商競爭環境發生新變化，網家認為有必要充實營運資金。