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談降排減碳 中鋼工會理事長陳春生：得綠電者得天下
中鋼（2002）工會理事長陳春生說，台灣是出口導向的國家，尤其歐美是大家最依賴的市場，歐美對降排減碳要求非常高，沒有達到標準的會被課重稅，中鋼是重碳排的行業，對降排減碳也最努力，每年花很多錢作改善，未來還有很多設備投資要花和製程改善要努力，但是不可能達到零碳排，製程改善中使用綠電是很重要的一環，所謂得綠電就得天下，要外銷就要使用綠電，而且用得愈多愈好，否則會付出很高的代價，甚至鋼鐵銷售出不了國門。
陳春生指出，綠電目前有很多民間股東要進場，因為現在不需要太多的現金，所以有時程的安排進場，中鋼最後持股會稀釋剩7.5%，與未來所需還差一大截，退出的話，未來的需要就不是股東用成本價取得，到時候依市場價去買要多付出多少成本，或用台電的電（若就集團綠電需求5.8億度）所造成台電有多少碳排，碳足跡也要合併計算、要再付一筆錢，未來這才是錢坑。
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