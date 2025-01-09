群益期貨2025年投資展望：川普吐信迎新春 金蛇盤盪旺好年

2024回顧：2024年底回顧幾件全球大事，包括川普勝選、美聯準貨幣政策轉向、日本央行縮減QE並啟動升息，以及國際政局陷入混亂——韓國政府一夜變天、法國政府在91天內倒台，加拿大特魯多政府也面臨內閣改組壓力。美聯準主席鮑爾在2024下半年兩場重要會議發表兩段關鍵表述。首先，在全球央行年會上，提到裁員是經濟衰退的典型現象，但衰退與否的真正重點在於勞動力需求端，而非供給端；其次，在9月FOMC會議宣布降息兩碼後，鮑爾在會後記者會表示，沒有任何跡象顯示衰退可能性增加，成功化解激進降息與衰退式降息之間的聯想。財政部長葉倫則強調，美聯準降息但政策仍具限制性，充分體現經濟處於軟著陸階段，降息屬於緊縮式降息的邏輯。

2025年展望：12月聯準會會議的點陣圖預期2025年將有二次降息，低於9月的四次。內部官員對中性利率的看法分歧，長期利率預測的最高與最低值相差高達1.5%，顯示官員對川普新政府政策對經濟、通膨及就業影響的不確定性，導致中性利率明顯上調。川普計劃將關稅與減稅作為1月上任後的經濟議程重點，藉此促進美國本土製造業發展，並驅逐非法移民以增加美國人的就業機會。

川普表示無法保證加徵關稅不會提高美國通膨，但關稅將讓美國人更富有。川普希望通過對外關稅戰和對內企業減稅，實現全球財富重分配。儘管中性利率上調，2025年利率朝中性利率發展，達到對經濟既不構成威脅也不會帶來刺激的水準，經濟將逐漸由過熱轉向平衡。

美國股市展望：2025年美國GDP年增率預計略微放緩至2.1%，呈現經濟軟著陸。聯準會降息2碼，加上AI AGENT元年的推動及川普政見中減稅與監管放鬆的利好政策，將有助於提振金融、資訊科技、通訊服務及比特幣相關類股表現。機器人與核能族群預計將延續強勢。然而，需注意通膨、貿易戰升溫及較高的估值壓力。預美國經濟硬著陸風險不高，但全年波動性仍將較大。

日本股市展望：2025年日本消費與出口動能持續強勁，加薪循環進一步支持經濟成長，預計GDP增速將達1.2%。日本逐漸擺脫通縮陰影，並進入緩慢升息周期，預計升息2碼。弱勢日圓將為股市提供支撐。

台灣股市展望：2025年台灣GDP增速將放緩至2.8%，企業獲利有望年增15%。半導體與AI應用仍將扮演市場領頭羊。儘管川普關稅政策風險依然存在，但中國大陸轉單效應也受惠台企。由於美台利差大，台幣升值空間有限。同時，需關注關稅風險與科技巨頭資本支出增速放緩的影響。看好族群包括：AI伺服器、光通訊、機器人、矽智財、網通、軟體及IC設計等。

黃金展望：2025年1月川普就任，上任第一天要解決俄烏地緣衝突。觀察顯示，美國赤字、國防支出與黃金具有高度正向連動關係。從川普當選後金價逆轉下跌，主要反映地緣衝突可能降溫及關稅戰帶來的強勢美元背景。若馬斯克職掌政府效率部門，減少政府支出；貝森特以石油霸權邏輯提升美元儲備地位，則不利於長期金價的走勢。

原油展望：國際能源署（IEA）的2024年12月月報稱2025年全球原油市場將面臨供過於求的局面，僅美國能源資訊署（EIA）認為明2025全球石油市場將大致維持平衡。歐洲經濟成長乏力，中國大陸經濟刺激政策仍等待3月人大、政協兩會的細節與額度決議。美國總統川普的能源政策是加大美國原油生產，油市2025年料將面對供應大幅增加的局面，油價後市看法偏向保守。

美債展望：聯準會需時間觀察川普政策影響，2025年降息幅度下調！2024年美國經濟維持韌性，就業市場雖有降溫但仍穩健，通膨甚至在第4季出現上行趨勢，使聯準會在9月開始降息周期後立場再度轉為謹慎。從最新公布的聯準會利率點陣圖來看，美國將維持高利率的時間更長。2025年川普將重返白宮，市場普遍預期推出的政策不利通膨降溫，美債價格將持續面臨多重挑戰。但川普過去曾表示希望大幅降息，這可能是美債的機會。

美元展望：美元微笑曲線再現，但川普不愛強勢美元。2024年，美國經濟在第1季見低點後持續升溫，通膨未能持續朝聯準會目標前進，美元指數震盪走升至兩年高點。展望2025年，相較於其他已開發國家的經濟展望偏弱，而美國經濟有望維持穩健增長，加上川普上任後可能實施的關稅與移民政策，可能造成通膨持續偏高的風險。聯準會將維持更謹慎立場，美元將保持強勢，但川普推動製造業回流的情況下，強勢美元是不利因素。

農產品展望：2024年，全球氣候正式從聖嬰現象恢復至中性天氣。原本預期在2024年底發生的反聖嬰現象，因當年氣候異常，美國NOAA在下半年逐月下調其發生機率，並預估即使在2025年初形成，也僅會是弱反聖嬰，且維持數個月，對全球氣候的衝擊應不明顯。2020年至2022年，全球穀物因反聖嬰現象影響，各主產區乾旱導致產量下降，價格大幅上漲。但隨著反聖嬰現象結束，黃豆、玉米、小麥價格自2023年起回落，目前已回到長期價格水準，並處於4年來的相對低點，再下跌空間有限。過去在氣候變化不大的情況下，穀物價格全年易呈現大型區間震盪。考量到目前價格偏低，預估2025年穀物價格將緩步墊高。

2025年，農產品除需關注氣候變化外，各國的關稅貿易戰及農業法案亦是影響價格的關鍵因素。關稅往往會成為農產品價格下跌的誘因，因出口競爭力下降易導致價格滑落。此外，各國農業法案的細項通常涉及生質能源控管，而黃豆、玉米為生質能源的重要原料。若法案規定擴大生質能源運用，將有效提高穀物需求，進而推升價格。

產業展望：2025年台灣將面臨碳費開徵，特斯拉擬在2025第1季推出FSD，GB200從量產到爆發，ASIC崛起，WIN10換代，AI PC的表現及年底機器人題材，皆為投資人可以關注的焦點。在軟著陸背景預期下，群益期貨關注2025主題如下：

1. AI：輝達（NVIDIA）GB 200在2024年第4季小量出貨，2025年第1季開始放量出貨。GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元（約9,700萬新台幣）、NVL36版本單價也要180萬美元（約5,800萬新台幣），自2024年第4季開始伺服器代工廠僅是小量出貨，就因為單價高可望對代工廠單季營收有不小挹注，2025年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台，相當於GB200機櫃將創造高達1,200億美元（約新台幣3.9兆元）的產值。至於AMD 上調AI晶片營收預測，供應緊張將持續至2025年。

2. AI PC：宏碁（2353）董事長陳俊聖預告，未來各種AI應用會愈來愈多，帶動AI PC普及，MIC預估，預估2025年AI PC滲透率將增到33%，2026年到48.4%，2027年達到65.9%，正式過半。

3. CoWos：台積電（2330）先進封裝產能吃緊，CoWoS擴產動態備受關注，台積電加速擴充先進封裝產能以應付客戶需求，CoWoS在2022年至2026年產能年複合成長率將達50%以上，可確定至少到2026年會持續高速擴產，與台積電相關的先進封裝設備商自然受惠。

4. iPhone：iPhone 16是蘋果首批具備AI功能的手機，全球約有3億支已使用四年多的iPhone手機沒有升級，有利於新機需求增長。因為AI驅動的升級周期逐步形成，蘋果2025年銷量預估突破2.4億支，創2021年新高，接著2026年還可以來到2.57億支，連續3年預估銷量逐步走高。

5. 電競奧林匹克：國際奧會與沙烏地阿拉伯奧會達成合作共識，預計於2025年舉辦「電競奧運會」，勢必也會增加電競相關企業的營收增加及運動相關個股業績增加。

6. 電價分級：經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，將電力分成綠電、低碳、一般電力等3類，並依排碳量高低訂定不同價格。郭智輝表示，未來電力送出來可以像高鐵艙等一樣有不同價格。台電將初步擬定規劃，這還涉及碳費部分，因此由經濟部與環境部商討後續如何搭配，可能2025年上路，會導致電價成本上漲，企業勢必會增加儲能設備或節能發電設備。另外許多國際重量級企業紛紛加入RE 100，甚至要求台灣供應鏈也要加入，相關廠商就必須增加綠電設備或向綠電廠商購買綠電，這都會增加儲能、綠電設備的需求。

7. 多功能機器人 : 台積電董事長魏哲家在與特斯拉執行長馬斯克聊天後表示，馬斯克告訴他，「多功能的機器人」是他要努力的方向，而不是汽車。機器人和人類最大差異是精準以及有彈性，訣竅在晶片設計與軟體設計，台廠具備相關人才與環境，從完備的半導體上中下游供應鏈、資通訊技術到精密機械製造，台灣很有機會在多功能機器人產業發展扮演重要角色。

8. 客製化晶片（ASIC） : AI 發展逐漸多元化，各大 CSP（雲端服務供應商）業者以分秒必爭的態度持續開發自家的AI模型，硬體方面雖然通用型晶片GPU在平行運算有強大優勢，但隨著AI應用的多樣化和專業化，針對特定需求去設計使用的 ASIC（客製化晶片）更符合各大有特定需求的CSP。目前 Google、亞馬遜（AWS）、微軟、Meta 等4大雲端服務供應商都積極投入開發自研晶片，紛紛找上IC設計服務商協助打造ASIC。預期AI ASIC的市場規模將從2024年的120億美元（約新台幣3,900億元），成長到2027年的300億美元（約新台幣9,750億元）。