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表現優於預期！去年全年進出口同創歷年次高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖為高雄港貨櫃碼頭一景。 報系資料照
圖為高雄港貨櫃碼頭一景。 報系資料照

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2％，優於預期；去年全年4,750.7億美元，年增9.9％。綜計去年全年出口4,750.7億美元、進口3,944.7億美元，同創歷年次高，分別年增9.9％、12.2％。

財政部表示，隨人工智慧等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，去年12月出口金額出現連續14個月正成長；進口金額也來到375.1億美元，年增30.4％，主要受到AI產業鏈國際分工運作及出口衍生需求帶動，加上半導體設備投資明顯增溫。

展望今年，財政部指出，國際地緣政治情勢及美國新政府經貿政策動向仍具高度不確定性，但隨著全球通膨壓力減緩、主要國家持續降息，世界貿易量可望穩步擴張，再加上以人工智慧、高效能運算等新興應用商機蓬勃發展，國內半導體業者兼具先進製程及高階產能等一受，第1季出口可望延續穩定成長格局。

近一年個月出口值與年增率。圖／財政部
近一年個月出口值與年增率。圖／財政部

半導體 財政部

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