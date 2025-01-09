桃市力推「愛心房東」 公益出租人戶數五年成長2倍

「愛心房東」公益出租人享有綜所稅、房屋稅、地價稅三稅減免，桃園市截至2023年房屋稅減免2萬5627戶、地價稅2萬1536戶，5年間成長幅度逾2倍。地稅局表示，為加速作業流程，除提供一站式服務，也增聘6名委外人力，盼鼓勵更多房東投入。

為鼓勵房東出租房屋給弱勢族群，桃園市2018年起實施「桃園市社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」，提供房東地價稅與房屋稅減免優惠，另綜合所得稅亦提供免稅優惠。

內政部不動產資訊平台統計，2018年房屋稅減免戶數9357戶、地價稅9357戶，2023年房屋稅減免則達2萬5627戶、地價稅2萬1536戶；房屋稅和地價稅減免戶數分別成長2.7倍和2.3倍，每戶平均減免4259元。

地價稅科長曾靜雯表示，桃園市公益出租人戶數逐年成長，又於2023年達到高峰，主因是當年中央推出300億中央擴大租金補貼計畫，除公益出租人暴增，全市租金補貼申請件數也激增至9萬多件。

地稅局表示，現行政策執行範疇依據中央規範，地方稅務機關則負責確保配套措施落實，隨著申請案件逐年增加，為加速作業，市府提供一站式服務、導入數位化流程，全年節省超過680小時退稅處理時間，自去年12月起也透過住宅處撥款增聘6名委外人力協助處理，加速退稅進度，有效紓解稅務人員負擔。

地稅局表示，為協助弱勢族群租屋，除增加公益出租人，截至去年11月底，全市已建社宅4374戶，另透過「包租代管」措施，累計完成逾2萬件租賃媒合，成效居六都之首，市府會持續透過宣導與跨局處合作簡化流程，讓房東安心、租客便利。