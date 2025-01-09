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8年祭800億降低漏水率 卓揆要經濟部合理檢討水價

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

極端氣候導致的降雨型態惡化越演越烈，台灣亦遭遇數十年來少見的乾旱，行政院長卓榮泰今天拍板「持續推動降低漏水率計畫」計畫，核定未來8年再投入807.7億元，達成2031年漏水率降至10%目標，並建立自來水管網智慧化管理，盼台灣在面對極端氣候帶來的衝擊時，具更強大的供水韌性。

另外，台灣水價凍漲30年，賴政府啟動首波電價漲幅後，外界關注水價是否接續調整。不過，卓榮泰今提到，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理的檢討，適時提出報告。

過去12年來，經濟部推動降低漏水率計畫，約投入1003億元推動，卓榮泰指出，政府秉持「有效利用每一滴水」原則，現已大幅降低自來水漏水率，台水公司漏水率已由2013年的19.55%降低到2024年的11.99%，展現具體成效，感謝所有工程人員的努力。

卓榮泰進一步表示，降低漏水率工程遍及全國，請各地方政府給予相對應的行政協助。若施工期間對民眾造成短暫交通及用水不便，也請經濟部及台水公司加強與地方政府及民眾溝通協調，事先做好計畫，戮力達成計畫目標。

卓榮泰 水價 漏水

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